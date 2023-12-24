Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель: Путин решил вести войну до полной победы, он не может быть удовлетворен только частью Украины
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что президент России Владимир Путин решил продолжать войну до «полной победы». Об этом он сказал в интервью The Guardian.
«Путин не может быть удовлетворен только частью Украины и ситуацией, когда остальная территория Украины принадлежит к Европейскому союзу. Он не может быть удовлетворен ограниченной территориальной победой. Он не прекратит войну — тем более перед американскими выборами, которые могут дать ему намного более выгодный сценарий. Так что мы должны быть готовыми к высокоинтенсивному конфликту, который продолжается долгое время», — заявил Боррель.
По его мнению, Путин «ошибся относительно силы своей армии» и «возможностей украинского сопротивления».
«Он ошибся относительно воли Евросоюза. Он ошибся относительно силы трансатлантического альянса. Но он все еще здесь. Он по-прежнему готов сражаться, позволить своему народу умереть, чтобы его армия и его народ страдали, потому что у него нет обратного пути», — заключил Боррель.
Глава европейской дипломатии считает, что Россия «никогда не могла стать нацией», это «всегда была империя с царем, с Советами, а теперь и с Путиным».
Во время прямой линии 14 декабря Путин заявил, что война в Украине будет закончена, когда Россия достигнет своих целей. По его словам, этими целями являются «денацификация», «демилитаризация» и нейтральный статус Украины.
По информации The New York Times, Путин начиная с сентября 2023 года,по разным дипломатическим каналам подает сигналы, что готов начать переговоры о прекращении огня в Украине. Американское издание ссылалось на двух бывших высокопоставленных российских чиновников, близких к Кремлю, а также чиновников из США и других стран. Источники NYT утверждают, что Путин передал через посредников, что готов прекратить огонь и заморозить боевые действия в текущих границах. Собеседники издания заявили, что президент РФ «не готов отступать ни на метр».