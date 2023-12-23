Михаил Климентьев / Спутник / Reuters / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин, начиная с сентября 2023 года, по разным дипломатическим каналам подает сигналы, что готов начать переговоры о прекращении огня в Украине. Об этом сообщила американская газета The New York Times, сославшись на двух бывших высокопоставленных российских чиновников, близких к Кремлю, а также чиновников из США и других стран.

По словам источников, Путин передал через посредников, что готов прекратить огонь и заморозить боевые действия в текущих границах. «Они говорят: „Мы готовы к переговорам о прекращении огня“. Они хотят остаться там, где они сейчас на поле боя», — рассказал высокопоставленный иностранный чиновник, который встречался с представителями РФ осенью. Один из бывших российских чиновников заявил, что Путин «действительно готов остановиться на нынешних позициях». «Он не готов отступать ни на метр», — добавил источник.

Американские чиновники утверждают, что Владимир Путин уже делал подобное предложение о прекращении огня осенью 2022 года, когда украинские войска освободили территории в Харьковской и Херсонской областях. Источники заявили, что Путин дал понять, что готов к перемирию, если Россия сохранит захваченные территории. Ранее об этом не сообщалось.

Как отмечает The New York Times, ничего не говорит о том, что Украина согласится на новое предложение, поскольку ранее Киев неоднократно давал понять, что собирается вернуть все захваченные территории. Американские чиновники считают, что Путин может пытаться ввести их в заблуждение. Бывшие российские чиновники допустили, что Путин может передумать в случае успешных действий российской армии. Неназванный африканский чиновник, посещавший Россию и Украину в июне, считает, что президент России хочет иметь хорошо подготовленный канал для переговоров, «когда придет время».

По словам американских чиновников, предложение Путина позволит сохранить Украину как суверенное государство со столицей в Киеве, но за Россией останется почти 20% захваченной территории Украины. Источники говорят, что хотя Путин сигнализирует, что готов пойти на сделку, он ждет более конкретного предложения. По мнению американских чиновников, ни один видный украинский политик сейчас не согласится на сделку, в результате которой Россия получит столько украинской территории. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции 19 декабря, что «вопрос о переговорах с Россией не актуален». «В их риторике мы видим только наглость и убийства», — сказал Зеленский.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в комментарии The New York Times, что «с точки зрения концепции, тезисы, представленные вами, неверны». Отвечая на вопрос, готова ли Россия прекратить огонь на текущей линии фронта, Песков сослался на недавнее заявление Путина, что война закончится, когда Россия достигнет своих целей, которые не изменились — это «денацификация», «демилитаризация» и нейтральный статус Украины. «Путин действительно готов к переговорам, и он об этом говорил. Россия по-прежнему готова, но исключительно для достижения своих собственных целей», — сказал Песков.