The Wall Street Journal: западные союзники не спешат с гарантиями безопасности Киеву. Военная помощь будет зависеть от исхода выборов в США

Владимир Зеленский и Джо Байден в Киеве, 20 февраля 2023 года Adam Schultz / White House / Planet Pix / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Страны Запада разрабатывают стратегию долгосрочной поддержки Украины, надеясь продемонстрировать Кремлю, что военная помощь Киеву не иссякнет и Россия не сможет одержать победу на поле боя.

Соответствующее заявление о гарантиях безопасности Украине приняли страны на июльском саммите НАТО в Литве. На встрече в Вильнюсе не был решен главный вопрос — о приглашении Украины в Североатлантический альянс. Однако страны G7, а также еще 18 государств за пределами «семерки» обязались заключить двусторонние долгосрочные договоренности с Киевом в области безопасности. Они могут содержать как конкретные параметры военной и финансовой поддержки, так и обязательства немедленных мер в случае повторного нападения России на Украину.

Как пишет The Wall Street Journal, к концу августа только США и Великобритания приступили к двусторонним консультациям на эту тему с офисом Владимира Зеленского. Также в ближайшие недели предварительные переговоры с Киевом планируют начать власти Франции.

Западные чиновники уже предупреждают, что практическая реализация планов будет долгой и сложной, поэтому заключения первых двусторонних соглашений о безопасности следует ожидать только в 2024 году. Киев рассчитывал, что какие-то документы будут подписаны уже в нынешнем году.

В Евросоюзе действуют с оглядкой на администрацию Джо Байдена, которой надо гарантировать, что помощь Киеву не сократится, даже если в Белом доме сменится власть.

США уже предоставили Украине оружие и технику на сумму более 40 миллиардов долларов. Несмотря на широкую поддержку Киева со стороны как Демократической, так и Республиканской партии, ведущие кандидаты от республиканцев на президентских выборах года уже дали понять, что военная помощь должна сократиться.

В европейских столицах опасаются, что Владимир Путин будет специально затягивать войну до завершения выборов 2024 года в США, ожидая более приемлемого для себя преемника в Белом доме. Фаворит избирательной гонки среди республиканцев Дональд Трамп уже заявлял, что если вновь будет избран президентом США, то положит конец войне в Украине за один день.

Нынешняя администрация ограничена в своих возможностях накладывать обязательства по международным соглашениям на будущих сменщиков в Белом доме. Сам же Трамп в прошлом уже демонстрировал, что его политика может быть непоследовательной по отношению к предшественникам. Например, он выводил США из Парижского соглашения по климату и из ядерной сделки с Ираном.

Если будущий американский лидер сократит или прекратит военную помощь Киеву, у европейских государств не хватит финансовых ресурсов, чтобы восполнить ее нехватку, пишет WSJ. По данным Кильского института мировой экономики, ведущие поставщики оружия в Европе — Великобритания и Германия — выделили от семи до восьми миллиардов долларов соответственно на военную поддержку Украины, что составляет менее одной пятой от поддержки со стороны США.

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Сейчас среди чиновников нет единого мнения о том, насколько подробно должны быть прописаны в двусторонних соглашениях их обязательства перед Киевом. В ЕС готовятся к тому, что долгосрочные обещания США окажутся слабее, чем ожидалось, или слишком расплывчатыми для того, чтобы надежно сдерживать Россию на поле боя.

Представитель администрации Байдена заявил журналистам, что одним из вариантов может стать заключение меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Киевом, который в отличие от долгосрочного соглашения не требует одобрения Конгресса.

Наблюдатели и аналитики констатируют, что для эффективной демонстрации долгосрочной поддержки Украины западным союзникам было бы правильнее не использовать расплывчатые формулировки, а анонсировать даты поставок новых видов вооружений.

«Что США должны сделать, так это предоставить конкретную информацию о том, какие системы вооружений они предоставят Украине. США могли бы взять на себя обязательство предоставить, например, F-16 или другие истребители», — заявил изданию директор программ международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Сет Джонс.

Судя по всему, четкое видение гарантий безопасности пока есть только у Киева. Так, Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» заявил, что Украина получит поддержку от США по , которая включает «и оружие, и технологии, и подготовку, и финансы».

По словам президента Украины, договоры о гарантиях безопасности с разными странами могут включать различные компоненты. «Там должны быть санкции, оружие, финансы, ПВО, самолеты — меню большое, но разный клиент, скажем так. С Соединенными Штатами это будет более мощный двусторонний договор, с Великобританией — сильный. Есть государства, которые просто не имеют оружия, но имеют финансы, серьезные санкции в случае повторения агрессии», — пояснил он.

Также Зеленский считает, что подобные соглашения будут продолжать действовать даже при смене власти в странах-союзниках. «Потому что это вещи, которые голосуются Конгрессом. Соответственно, в европейских государствах поддерживаются парламентами государств», — добавил он.

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