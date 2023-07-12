В Вильнюсе прошел саммит НАТО. На нем Украине пообещали поддержку на пути к альянсу, а Зеленский заявил, что чувствует: «Мы будем в НАТО»

Президент Украины Владимир Зеленский (слева), премьер-министр Великобритании Риши Сунак (в центре) и президент США Джо Байден (справа) во время заседания Совета НАТО — Украина, 12 июля 2023 года Doug Mills / AFP / Scanpix / LETA

В Вильнюсе завершился саммит НАТО, проходивший в столице Литвы 11-12 июля. Одной из его главных тем стало вступление в альянс Украины, которая настаивает на том, чтобы как можно скорее стать членом НАТО. В первый день саммита страны — участницы НАТО согласились упростить процесс вступления Украины, но не стали приглашать страну в альянс. Союзники заявили, что пригласят Украину в альянс, когда на это согласятся все члены блока, а официальный Киев выполнит некоторые условия (президент Украины Владимир Зеленский говорит, что не знает, о каких условиях идет речь). В заявлении по итогам саммита не говорится, когда Украину могут пригласить в альянс. Ранее союзники отмечали, что это может произойти только после завершения войны.

Владимир Зеленский 12 июля приехал на саммит НАТО. Президент Украины прилетел в Вильнюс 11 июля, в тот же день выступил на митинге вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а на саммите появился во второй день. Зеленский участвовал в первом заседании Совета Украина — НАТО, созданного на основе комиссии Украина — НАТО (существовала с 1997 года). На заседании присутствовали лидеры стран альянса, в том числе ключевые союзники Украины — лидеры США и Великобритании. По словам Зеленского, создание совета «дает нам чувство, что мы будем в составе альянса». В течение дня Зеленский также провел множество встреч с лидерами стран НАТО, в том числе с президентом США Джо Байденом.

Страны приняли заявление о гарантиях безопасности для Украины. Страны G7 договорились предоставить Киеву военную и финансовую поддержку, продолжить обмен разведывательной информацией, а также пообещали принять немедленные меры в случае, если Россия повторно нападет на Украину после завершения текущего конфликта. Также страны пообещали работать с Украиной над «конкретными двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в области безопасности». «Наша поддержка сохранится надолго в будущем. Это мощное заявление о нашей приверженности Украине», — сказал Джо Байден, выступая вместе с Зеленским и лидерами «Большой семерки» на саммите. Зеленский назвал итоги встречи «значимым успехом».

Перед приездом в Вильнюс Зеленский обвинял страны НАТО в «слабости» из-за неопределенности по членству Украины в альянсе. Зеленский назвал «беспрецедентным и абсурдным» тот факт, что нет временных рамок для приглашения Украины в НАТО. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ответ заявил, что Украине иногда нужно активнее выражать благодарность за помощь Запада. Уоллес заявил, что в 2022 году потратил 11 часов, чтобы приехать в Киев, где ему сразу вручили список необходимого оружия. «Я сказал им: „знаете, мы не Amazon“», — вспомнил министр. Зеленский, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с Джо Байденом, сказал, что Украина «всегда была благодарна» за помощь. «Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю», — сказал он.

Владимир Зеленский заявил по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, что Украина получила от встречи «большой позитив»:

Мы действительно получили объединение, и лидеры поддержали Украину. Поддержали однозначность, что Украина будет в НАТО. Говоря, когда это будет, я уверен, согласно той поддержке и заявлению каждого лидера на заседании Совета Украина — НАТО, я считаю, что мы будем в НАТО как только ситуация с безопасностью будет стабилизирована.

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