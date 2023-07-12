Страны G7 приняли заявление о гарантиях безопасности для Украины
Страны «Большой семерки» приняли заявление о гарантиях безопасности для Украины и пообещали «постоянно» оказывать военную поддержку стране. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида во время совместного брифинга с президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщает AFP, страны G7 пообещали, что будут работать с Украиной над «конкретными двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в области безопасности», призванные создать силы, способные «защитить Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем».
«Большая семерка» заявила, что собирается предоставить украинским войскам «современную военную технику на суше, в воздухе и на море». «Приоритет будет отдан противовоздушной обороне, артиллерии и дальнобойным орудиям, бронетехнике и другим ключевым возможностям, таким как боевая авиация», —говорится в заявлении.
Страны G7 пообещали оказывать оперативную военную и финансовую помощь Украине «в случае будущего вооруженного нападения России», а также «навязать России экономические и другие издержки», если власти РФ начнут новую войну после того, как завершится нынешний конфликт.
Как заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сама по себе декларация — это рамочный документ. На следующем этапе Украина должна заключить со странами — гарантами безопасности двусторонние договоры. «Ключевым тезисом декларации является подтверждение того факта, что безопасность Украины является составляющей безопасности Евроатлантического региона», — сказал Ермак.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее 12 июля заявил, что гарантии G7 для Украины «посягают на безопасность России», что «чревато негативными последствиями».