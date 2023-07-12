Страны G7 приняли заявление о гарантиях безопасности для Украины

Страны приняли заявление о гарантиях безопасности для Украины и пообещали «постоянно» оказывать военную поддержку стране. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида во время совместного брифинга с президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает AFP, страны G7 пообещали, что будут работать с Украиной над «конкретными двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в области безопасности», призванные создать силы, способные «защитить Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем».

«Большая семерка» заявила, что собирается предоставить украинским войскам «современную военную технику на суше, в воздухе и на море». «Приоритет будет отдан противовоздушной обороне, артиллерии и дальнобойным орудиям, бронетехнике и другим ключевым возможностям, таким как боевая авиация», —говорится в заявлении.

Страны G7 пообещали оказывать оперативную военную и финансовую помощь Украине «в случае будущего вооруженного нападения России», а также «навязать России экономические и другие издержки», если власти РФ начнут новую войну после того, как завершится нынешний конфликт.

Как заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сама по себе декларация — это рамочный документ. На следующем этапе Украина должна заключить со странами — гарантами безопасности двусторонние договоры. «Ключевым тезисом декларации является подтверждение того факта, что безопасность Украины является составляющей безопасности Евроатлантического региона», — сказал Ермак.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее 12 июля заявил, что гарантии G7 для Украины «посягают на безопасность России», что «чревато негативными последствиями».

Читайте также

Война Пятьсот четвертый день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Пятьсот четвертый день. Онлайн «Медузы»