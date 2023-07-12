Война Пятьсот четвертый день. Онлайн «Медузы»

СМИ и политики продолжают обсуждать первый день саммита НАТО в Вильнюсе, на котором союзники заявили, что упростят Украине путь в альянс, но пока Киев туда не приглашают.

В том числе обсуждается заявление Зеленского, который раскритиковал это решение НАТО. Он назвал абсурдной и беспрецедентной ситуацию, когда нет конкретных сроков ни для приглашения Киева, ни для того, чтобы сделать Украину членом альянса.

Так, The Washington Post пишет, что из-за слов Зеленского члены делегации США на саммите НАТО «пришли в ярость». Многие сторонники Украины в альянсе, по данным газеты, были разочарованы, поскольку считали, что таким формулировками подтолкнули США и Германию, которые противятся вступлению Киева в НАТО до завершения войны.

В свою очередь министр обороны Германии Писториус «отверг критику» Зеленского в адрес НАТО. «Все говорят, что будущее Украины будет в НАТО, как только война закончится, и Зеленский тоже об этом знает», — сказал он.

«Конечно, я понимаю разочарование президента Зеленского, потому что он хочет жить в мире, как и мы живем в мире, кто находится в НАТО. Но это то, что мы можем предложить на данный момент», — прокомментировала критику президента Украины премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По ее мнению, назвать конкретные сроки вступления Украины в НАТО невозможно из-за того, что этот вопрос связан со сроками завершения войны.