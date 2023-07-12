Война Пятьсот четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 июля читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе. Он встретился с лидерами Канады, Германии и Великобритании.
- Ожидается, что во второй день саммита НАТО в Вильнюсе союзники предложат гарантии безопасности для Украины.
- Российские войска вторую ночь подряд атаковали Киев дронами. Власти города заявили, что все беспилотники сбиты.
- В Белом доме обсуждают поставку Украине ракет ATACMS, пишет The New York Times. Радиус действия этих ракет — около 300 километров.
- По данным «Проекта», основатель ЧВК Вганера Евгений Пригожин объяснил своим сотрудникам, зачем устроил мятеж, словом «психанул».
Киев и Стокгольм на саммите НАТО подписали соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.
«Доверие является краеугольным камнем крепкого партнерства. А доступ к информации — ключ к успеху», — отметил он.
Владимир Зеленский рассказал об итогах встреч с Трюдо и Шольцем.
По словам президента Украины, он обсудил с премьером Канады и канцлером Германии гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО. Ожидается, что США и страны G7 объявят о них сегодня.
Зеленский поблагодарил Канаду за бронетехнику и анонсировал «мощные договоренности» между странами. С Шольцем президент Украины договорился о дополнительных поставках установок «Пэтриот» и ракетах к ним.
Началась встреча украинского лидера с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Зеленский также уже успел встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем. Президент Украины в преддверии встречи сообщил, что «диалог будет содержательным». «Ожидаем хорошие новости для защиты жизни украинцев и для нашей обороны», — добавил он.
В результате обстрела поселка Теткино в Курской области повреждены два дома, хозяйственные постройки и линия электропередачи, сообщил глава региона Роман Старовойт.
На двух улицах зафиксировано шесть прилетов. Повреждены фасады, окна и заборы двух домов, хозяйственные постройки. Обязательно окажем помощь собственникам. Из-за повреждения линий электропередачи часть поселка обесточена.
Зеленский начал серию двухсторонних встреч на саммите в Вильнюсе с переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
«Джастин Трюдо, спасибо за неизменную поддержку Украины! Первый вопрос сегодня — оружие для наших воинов», — отметил украинский лидер в твиттере.
СМИ и политики продолжают обсуждать первый день саммита НАТО в Вильнюсе, на котором союзники заявили, что упростят Украине путь в альянс, но пока Киев туда не приглашают.
В том числе обсуждается заявление Зеленского, который раскритиковал это решение НАТО. Он назвал абсурдной и беспрецедентной ситуацию, когда нет конкретных сроков ни для приглашения Киева, ни для того, чтобы сделать Украину членом альянса.
Так, The Washington Post пишет, что из-за слов Зеленского члены делегации США на саммите НАТО «пришли в ярость». Многие сторонники Украины в альянсе, по данным газеты, были разочарованы, поскольку считали, что таким формулировками подтолкнули США и Германию, которые противятся вступлению Киева в НАТО до завершения войны.
В свою очередь министр обороны Германии Писториус «отверг критику» Зеленского в адрес НАТО. «Все говорят, что будущее Украины будет в НАТО, как только война закончится, и Зеленский тоже об этом знает», — сказал он.
«Конечно, я понимаю разочарование президента Зеленского, потому что он хочет жить в мире, как и мы живем в мире, кто находится в НАТО. Но это то, что мы можем предложить на данный момент», — прокомментировала критику президента Украины премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
По ее мнению, назвать конкретные сроки вступления Украины в НАТО невозможно из-за того, что этот вопрос связан со сроками завершения войны.
Сразу по прибытии украинский лидер дал комментарий журналистам. Он назвал три приоритетных вопроса своего визита на саммит НАТО:
- Новые пакеты военной поддержки для Украины.
- Приглашение в НАТО. «Сегодня мы слышим, что мы получим приглашение, когда позволит безопасность, я хочу обсудить это с нашими партнерами», — сказал Зеленский.
- Гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО.
Владимир Зеленский прибыл на площадку саммита НАТО
Сегодня, пишет «Укринформ», запланирована совместная пресс-конференция президента Украины и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, затем пройдет заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств со странами-партнерами. После этого состоится первое заседание Совета НАТО-Украина.
Кроме того, у Зеленского запланированы несколько двусторонних встреч, в том числе, как сообщалось ранее, с президентом США Джо Байденом.
В свою очередь в Белом доме и британском правительстве анонсировали, что во второй день саммита будут объявлены гарантии безопасности для Украины.
Германия подтвердила, что на яхте «Андромеда», которую связывают со взрывами на «Северных потоках», были обнаружены следы «подводной взрывчатки».
Как сообщает Reuters, об этом говорится в совместном заявлении расследующих взрывы Германии, Дании и Швеции, адресованном Совбезу ООН. Отмечается, что пока ни одно из трех расследований не завершено.
«На данный момент невозможно достоверно установить личность преступников и их мотивы, в частности, был ли инцидент организован каким-либо государством или государственным субъектом», — говорится в заявлении.
В Орловской области решили создать отряды территориальной обороны
Губернатор Орловской области Андрей Клычков поддержал идею создания в регионе отрядов территориальной обороны. Он отметил, что область хоть и не находится на границе с Украиной, но на ее территории введен режим повышенной готовности.
«Поступает предложение собраться вместе и организовать гражданский тыл для того, чтобы подготовиться, пройти азы медицинской и тактической подготовки, научиться пользоваться оружием. Надеюсь, нам это не пригодится, но к этому нужно быть точно готовыми», — сказал губернатор
Клычков пообещал провести совещание по вопросам организации полигона, на котором «все желающие смогут обучаться основам боевой подготовки».
Правительство Великобритании анонсировало новый пакет помощи Украине на 50 миллионов фунтов (около 65 миллионов долларов) на ремонт техники и создание военного реабилитационного центра, сообщает СNN со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.
Сегодня партнеры по «Большой семерке», как ожидается, также согласуют долгосрочные меры безопасности Украины и определят, как союзники будут поддерживать Украину в ближайшие годы, «чтобы положить конец войне и реагировать на любое будущее нападение», сообщили в британском правительстве.
«Впервые столько стран согласовали подобные всеобъемлющие долгосрочные меры по обеспечению безопасности по отношению к другому государству», — говорится в заявлении Даунинг-стрит.
В администрации президента США идут непубличные обсуждения возможной поставки Украине ракет ATACMS
По словам собеседников The New York Times, речь идет о поставке нескольких управляемых ракет класса «земля-земля», которые сейчас находятся в резерве. Радиус действия ATACMS — около 300 километров.
Газета объясняет, что США не решаются передать Украине ракеты большой дальности из-за того, что американский арсенал ATACMS сравнительно невелик, а имеющиеся ракеты уже размещены в других точках, в том числе на Корейском полуострове. Кроме того, в Пентагоне считают, что на данном этапе Украине не нужны ракеты большой дальности.
Обсуждения происходят на фоне решения Франции передать Украине ракеты SCALP (Storm Shadow), дальность полета которых составляет как минимум 250 километров. О поставках на первом дне саммита НАТО объявил французский лидер Эммануэль Макрон.
«Русская служба Би-би-си» поговорила с одним из командиров младшего звена ЧВК Вагнера по имени Глеб (имя изменено), который участвовал вместе со своим подразделением в мятеже Евгения Пригожина и дошел из Луганска до Ростова-на-Дону. Он рассказал, что еще утром 23 июня им приказали собираться в колонну и выдвигаться, но никаких подробностей не сообщили. Также бойцам ЧВК Вагнера, по его словам, не стали объявлять и об окончании «марша справедливости» — вышестоящий командир просто приказал возвращаться в Луганск. «Медуза» публикует краткий пересказ разговора Глеба с «Би-би-си», который состоялся через несколько дней после мятежа.
Ночью войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе. ВСУ сбили 11 беспилотников
В ночь на 12 июля российские военные атаковали территории Украины 15 ударными беспилотниками типа «Шахед-136/131», сообщили Воздушные силы ВСУ. Дроны были запущены из Курска. 11 беспилотников уничтожили в зонах ответственности воздушных командований «Центр» и «Восток».
Ночью воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде областей Украины. Сообщалось о работе сил ПВО в Киевской области и самом Киеве. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что все цели в воздушном пространстве столицы Украины были уничтожены.
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Здравствуйте. Начинается 504-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной.