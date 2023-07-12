Испанское издание сообщило, что Елена Исинбаева переехала на остров Тенерифе. Она была доверенным лицом Путина и вступала в Putin Team

Российская спортсменка, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева переехала в Испанию, утверждает El Digital Sur.

По информации издания, Исинбаева проживает в «роскошном комплексе» на острове Тенерифе. Журналисты пишут, что бывшая спортсменка ведет «скрытный образ жизни».

Сама Исинбаева пока не комментировала эту публикацию.

Елена Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом (она выигрывала золото на Играх в 2004 и 2008 годах), бронзовый призер Олимпиады-2012, многократная чемпионка мира, обладательница 28 мировых рекордов.

В 2012 году Исинбаева была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России. При этом в 2013 году она говорила, что хочет жить в Монако и не планирует оставаться в России, так как ее родной Волгоград «нищий» и «страшный» город, который «деградировал». Министр обороны Сергей Шойгу в мае 2015 года присвоил Исинбаевой звание майора, перед этим она заключила пятилетний контракт на службу в российской армии. В ноябре 2017 года она объявила, что присоединяется к движению Putin Team, которое создал хоккеист Александр Овечкин.

В феврале 2023 года Исинбаева попала под украинские санкции. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что санкции введены против «тех представителей российской сферы спорта, которые пытаются поставить спорт на службу агрессии».