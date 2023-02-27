Зеленский ввел санкции против российских спортсменов, а также дочерей и компаний Евгения Пригожина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа, которые вводят в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях против россиян.

По словам украинского лидера, ограничения затронут граждан РФ, которые «причастны к похищению украинских детей», российских спортсменов, поддержавших войну, а также россиян, связанных с частными военными компаниями, воюющими в Украине.

Согласно документам, санкции введены против 277 физических и 92 юридических лиц. Ограничения затронули легкоатлетку Елену Исинбаеву, пловца Александра Попова, дочерей основателя Евгения Пригожина, Полину и Веронику, людей и компании, связанные бизнесменом. В частности, «Конкорд М», «Конкорд менеджмент и консалтинг», «Комбинат питания», «Федеральное агентство новостей» и «﻿ЧВК Вагнер Центр».

Кроме того, Украина ввела санкции против движения «Народный фронт „За Россию“», организации «Российский Красный Крест», благотворительного фонда «Гольфстрим» и других.

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