«Новая газета» отследила рейсы «самолета Пригожина». Он часто бывал в Сирии и Африке

Бизнес-джет с бортовым номером M-VITO в аэропорту Пулково 2 мая 2018 года Anna Zvereva / Flickr (CC BY-SA 2.0)

В 2016 году Фонд борьбы с коррупцией выяснил, каким бизнес-джетом может пользоваться для перелетов ресторатор и его семья. Это Raytheon Hawker 800XP с бортовым номером M-VITO, который запостила в свой инстаграм дочь Пригожина Полина. Самолетом владеет сейшельский офшор, не раскрывающий владельцев, но семья Пригожина регулярно фотографируется в интерьерах похожего бизнес-джета. Основываясь на этом предположении, «Новая газета» отследила M-VITO за последние годы.

Самолет M-VITO чаще всего летает между Москвой и Петербургом. На втором месте по количеству визитов — Бейрут (48 раз за два года). «Новая» предполагает, что это было лишь промежуточной остановкой перед продолжением полета в Сирию или Африку. Борт фиксировали в небе над Сирией (21 раз), Египтом (27 раз) и Ливией (покрытия системы отслеживания в других странах нет). По данным кенийских СМИ, он также бывал в Судане и Чаде.

Подтвердить, был ли Пригожин на борту во время всех этих перелетов, «Новой газете» не удалось. Источник, имеющий доступ к данным регистрации, подтвердил лишь один перелет бизнесмена в столицу Судана Хартум в сопровождении двух предполагаемых бойцов ЧВК «Вагнер». Издание связывает возможные частые визиты Пригожина в Африку с его интересами в регионе (военное сотрудничество и добыча полезных ископаемых), на которые раньше указывали другие СМИ.

«Новая газета» отправила вопросы Пригожину для этого материала в пресс-службу его компании «Конкорд». Ответы, как и в других случаях, были опубликованы в группе «Конкорда» в сети «ВКонтакте». Пригожин ответил, что бизнес-джет M-VITO ему не принадлежит и он им не пользуется. Визит в Судан он также отрицает. На вопросы об интересах в Африке Пригожин отвечать отказался.