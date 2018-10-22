«Новая газета» нашла человека, который рассказал о том, как совершал нападения по заказу людей Пригожина. Этот человек пропал

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Незадолго до выхода расследования «Новой газеты» к зданию, где располагается редакция издания, подбросили корзину с отрезанной головой барана. До этого к редакции принесли похоронный венок с именем автора расследования Дениса Короткова.

«Новая газета» выпустила расследование, в котором утверждается, что по заданию людей, связанных с бизнесменом , в России нападали на оппозиционеров и блогеров, а также устраивали убийства и отравления в разных странах, в том числе в Сирии. Издание получило сведения об этом от 61-летнего , который участвовал в операциях, начиная с 2012-2013 годов. Мужчина сообщил «Новой газете» детали нескольких заданий, но пропал 2 октября 2018 года. Полиция объявила его в розыск, а СК начал проверку. Издание допускает, что Амельченко похитили, убили или же он инсценировал свое исчезновение.

Амельченко рассказал, что начал работать на людей Евгения Пригожина по приглашению своего знакомого — . Тот подтвердил изданию, что привлекал Амельченко к работе. Он также сообщил, что в 2012-2014 годах лично работал на структуры Пригожина и подчинялся главе его службы безопасности .

«Новая газета» вышла на Амельченко, когда расследовала нападение на социолога и издателя журнала «Археология русской смерти» Сергея Мохова, мужа юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. В ноябре 2016 года на него напал мужчина, который вколол ему в бедро психотропный препарат, после чего Мохов потерял сознание. Записи камер наружного наблюдения сняли нападавшего. Неназванный источник «Новой» говорит, что это Олег Симонов, который умер при невыясненных обстоятельствах в мае 2017 года. Вдова Симонова узнала его на записи с камер наблюдения. Она также показала фото с похорон, на котором присутствовал Амельченко.

Амельченко согласился поговорить с журналистами, подозревая, что к смерти Симонова могут быть причастны люди из структур Пригожина. Он обещал раскрыть детали ряда операций, когда окажется в безопасности. Амельченко договорился, что в случае форс-мажора «Новая газета» сможет использовать полученные от него сведения после 20 октября.

Что рассказал Амельченко

По словам источника «Новой газеты», он по поручению Михайлова сформировал группу, в которую вошли Владимир Гладиенко и Сергей Кузнецов. Пока группа подчинялась Михайлову, ее участники в основном занимались слежкой, в частности, наблюдали за редакцией «Новой газеты».

Также Амельченко вспомнил об избиении блогера в Сочи, который «плохо писал про Путина». По словам Михайлова, это видеоблогер huipster — после нападения он сменил работу и прекратил сетевую активность. В другой раз, говорил Амельченко, он участвовал в провокации ДТП, которую устроили против владелицы клиники «Дента-Л» Елены Черевко (у нее был спор о недвижимости с Пригожиным). Его участие подтвердил Михайлов; он также предоставил кадр видео с места события, на котором присутствует Амельченко.

На рубеже 2013-2014 годов, когда Амельченко находился на киевском Майдане, он узнал об увольнении Михайлова. Чем он занимался на Украине, неизвестно. Спустя несколько месяцев на Амельченко вышел человек, знакомый по прежней работе. Михайлов предположил, что это глава службы безопасности Пригожина Евгений Гуляев. Позже с Амельченко связывался другой сотрудник службы безопасности Пригожина Андрей Пичушкин.

После этого группа Амельченко в основном работала на Украине: в Донбассе и на территории киевской власти. Что делала группа, Амельченко почти не говорил, но вспомнил про убийство «правой руки [бывшего главы ЛНР Игоря] Плотницкого», не называя его имени. «Новая газета» допустила, что это помощник главы ЛНР Дмитрий Каргаев, убитый в марте 2016 года.

Амельченко утверждает, что после знакомства с Олегом Симоновым, который, предположительно, напал на мужа юриста ФБК Любови Соболь, начались истории с отравлениями. По словам Амельченко, сам он в этом не участвовал, хотя вместе с Симоновым напал на блогера в Пскове, который умер после укола. «Новая газета» считает, что это блогер Сергей Тихонов (skobars). Как говорят его родные, он умер «от сердечного приступа» в июле 2016 года.

В феврале 2017 года группа Амельченко отправилась в Сирию, чтобы испытать различные отравляющие препараты на захваченных в плен террористах. В тот момент группу курировал сотрудник службы безопасности Пригожина Сергей Губанов, который также поехал в Сирию. На месте выяснилось, что пленных нет, поэтому испытания решили провести на так называемых «охотниках за ИГИЛ», которых готовят инструкторы ЧВК «Вагнер». Во время бесед с «охотниками» им выдавали бутылки с соком с препаратом отсроченного действия, после чего отпускали.

Спустя некоторое время Амельченко, Симонова и Губанова задержали. Их заподозрили в отравлении сотрудника сирийской военной разведки, однако после многочасовых допросов отпустили, и они вернулись в Петербург. По словам Амельченко, кроме разведчика также отравились семь человек, в том числе он сам, но все выздоровели. Источник «Новой газеты», знакомый с ситуацией в «группе Вагнера», подтвердил историю о возможном отравлении.

«Новая газета» отказалась рассказывать о других заданиях Амельченко, поскольку не смогла подтвердить сведения о них из других источников. При этом издание упомянуло, что Амельченко участвовал в операциях в Европе, в частности, на Канарских островах.

Многие из людей, которые, предположительно, входили в группу Амельченко, не ответили на вопросы журналистов. Владимир Гладиенко подтвердил детали некоторых поездок и знакомств, но отверг какой-либо криминал. Сотрудники службы безопасности Пригожина не ответили на сообщения «Новой газеты». Сам Пригожин также не отреагировал на запросы.

Александр Бакланов