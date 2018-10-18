К редакции «Новой газеты» подбросили отрезанную голову барана

К зданию, где расположена редакция «Новой газеты», 18 октября подбросили корзину с отрезанной головой барана. Днем ранее к редакции принесли похоронный венок. «Новая газета» расценивает оба «подарка» как угрозы в адрес журналиста издания Дениса Короткова.

На венке была надпись «Денис Коротков — предатель Родины»; корзина с головой барана содержала записку «Главному редактору „Новой газеты“ с приветом Вам и Короткову» (орфография и пунктуация автора сохранены).

«Новая газета» утверждает, что в интернете против Короткова ведется информационная кампания; его обвиняют в обнародовании личных данных российских военнослужащих, в частности, летчиков в Сирии, утверждая, что это поставило под угрозу их семьи. Распространяются призывы к физической расправе над журналистом, пишет «Новая газета»

«Утверждения о том, „Новая газета“ якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, — просто фейк. У нас вообще не было публикаций на эту тему — ни в газете, ни на сайте», — сообщает издание.

«Новая газета» обратилась в полицию из-за угроз в адрес Короткова. «Терпеть подобное мы не намерены, тем более что отлично представляем, откуда исходит угроза. У нас есть только два оружия: публичность — и потому мы продолжаем свою работу; и — закон. МВД и другие правоохранительные органы обязаны сделать все, чтобы закон нас защитил», — пишет издание.

Денис Коротков известен своими материалами про наемников из частных военных компаний в Сирии, а также статьей про уязвимость на сайте Минобороны, через которую журналист получил личные данные погибшего в Сирии летчика .

Все эти материалы Коротков публиковал в петербургском издании «Фонтанка». Во время работы там в интернете также распространялись угрозы в его адрес. Летом 2018 года Коротков ушел из «Фонтанки» и позднее устроился в «Новую газету».