«Как отличить мужчину на улице от „вагнеровца“?» Евгений Пригожин — о том, существует ли ЧВК
Издание The Bell опубликовало большой материал о ЧВК «Вагнер» — от истории ее создания до последних предполагаемых операций. Идея создания частной военной компании, по информации The Bell, зародилась в Генштабе в конце 2000-х годов, а ее организацию поручили ресторатору Евгению Пригожину, лично знакомому с президентом. Для этого текста Пригожин впервые развернуто прокомментировал тему ЧВК и связи с ней. Вот пересказ его слов (прямые цитаты даны в кавычках).
Я не имею никакого отношения к ЧВК «Вагнер». Моя компания «Конкорд» работает с Минобороны только эпизодически — предоставляет кейтеринг на некоторых мероприятиях. Расчеты, согласно которым мы получили 150 миллиардов рублей на госконтрактах за пять лет, неверны. «В Минобороны, связи с которым у меня отсутствуют, я не могу проводить переговоры о финансировании/снабжении ЧВК, которого не существует». Все слухи о моей связи с «Вагнером» — это сливы Службы безопасности Украины. Вы говорите, что наши бойцы находятся в Африке, но как это проверить? «Как отличить мужчину на улице от чевэкашника, от „вагнеровца“?» Чисто гипотетически можно предположить, что если существует какая-то ЧВК за рубежом, то она (все еще гипотетически) хочет получать прибыль. Но прибыль — это удел ископаемо-добывающих компаний (ИДК). «В сфере действий ИДК нет места ЧВК».
Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС