Издание The Bell опубликовало большой материал о ЧВК «Вагнер» — от истории ее создания до последних предполагаемых операций. Идея создания частной военной компании, по информации The Bell, зародилась в Генштабе в конце 2000-х годов, а ее организацию поручили ресторатору Евгению Пригожину, лично знакомому с президентом. Для этого текста Пригожин впервые развернуто прокомментировал тему ЧВК и связи с ней. Вот пересказ его слов (прямые цитаты даны в кавычках).

Я не имею никакого отношения к . Моя компания «Конкорд» работает с Минобороны только — предоставляет кейтеринг на некоторых мероприятиях. Расчеты, согласно которым мы получили 150 миллиардов рублей на госконтрактах за пять лет, неверны. «В Минобороны, связи с которым у меня отсутствуют, я не могу проводить переговоры о финансировании/снабжении ЧВК, которого не существует». Все слухи о моей связи с «Вагнером» — это Службы безопасности Украины. Вы говорите, что наши бойцы находятся в Африке, но как это проверить? «Как отличить мужчину на улице от чевэкашника, от „вагнеровца“?» Чисто гипотетически можно предположить, что если существует какая-то ЧВК за рубежом, то она (все еще гипотетически) хочет получать прибыль. Но прибыль — это удел (ИДК). «В сфере действий ИДК нет места ЧВК».

Михаил Зеленский Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС