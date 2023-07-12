NYT: в Белом доме обсуждают поставку Украине ракет ATACMS. Их радиус действия около 300 километров

В администрации президента США идут непубличные обсуждения возможной поставки Украине ракет ATACMS с радиусом действия около 300 километров, сообщает The New York Times со ссылкой на двух американских и одного европейского чиновника.

По словам собеседников издания, речь идет о поставке нескольких управляемых ракет класса «земля-земля», которые сейчас находятся в резерве.

Газета объясняет, что США не решаются передать Украине ракеты большой дальности из-за того, что американский арсенал ATACMS сравнительно невелик, а имеющиеся ракеты уже размещены в других точках, в том числе на Корейском полуострове. Кроме того, в Пентагоне считают, что на данном этапе Украине не нужны ракеты большой дальности.

В свою очередь представитель компании Lockheed Martin сообщил, что с начала разработки ракеты в 1980-х годах было произведено всего около четырех тысяч экземпляров ATACMS.

Обсуждения происходят на фоне решения Франции передать Украине ракеты SCALP, дальность полета которых составляет как минимум 250 километров.

Как отмечает The New York Times, теперь США могут либо последовать примеру союзников и передаст свои ATACMS, либо наоборот отказаться от этой идеи, поскольку Киев и так уже получил некоторое количество дальнобойных ракет от Великобритании и Франции.

Киев неоднократно просил у Вашингтона ракеты ATACMS, уверяя, что Украина не будет использовать их для ударов по объектам на территории России.

В мае Великобритания отправила в Украину крылатые ракеты Storm Shadow c радиусом действия более 250 километров, а Франция на саммите НАТО в Вильнюсе пообещала поставить идентичные ракеты воздушного базирования SCALP. По данным источников Reuters, часть обещанных Францией ракет уже находится в Украине.

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