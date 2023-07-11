Франция решила передать Украине ракеты Storm Shadow

Франция решила передать Украине ракеты SCALP (французское название Storm Shadow — прим. «Медуза), дальность полета которых составляет как минимум 250 километров.

Об этом, пишет Le Monde, президент Франции Эммануэль Макрон объявил в первый день саммита НАТО, проходящего в Вильнюсе. «Я думаю, что сегодня для нас важно послать сигнал о поддержке Украины, о единстве НАТО», — подчеркнул он.

Франция, таким образом, станет второй страной, предоставившей Украине такое оружие. Ранее дальнобойные ракеты Storm Shadow отправила в Украину Великобритания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Франции о передаче ракет «ошибочным», добавив, что оно «чревато последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры» (цитата по «Интерфаксу»). «Еще раз повторяем принципиальный подход в отношении подобных решений: эти решения не могут и не способны повлиять на ход событий в рамках . Они могут только утяжелить участь украинского, киевского режима», — сказал он.

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