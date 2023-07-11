Война Пятьсот третий день. Онлайн «Медузы»

Страны НАТО согласовали планы реагирования на случай нападения России

Об этом сообщают Reuters и DPA со ссылкой на свои источники.

В планах, которые еще должны быть утверждены на саммите НАТО в Вильнюсе, подробно описаны способы быстрого наращивания присутствия войск на земле и защиты от возможных атак в море, воздухе, киберпространстве и космосе.

Кроме того, в рамках этих планов странам — участницам альянса будут даны рекомендации относительно модернизации войск и улучшения логистики. Также члены НАТО должны будут увеличить свои траты на оборону — Reuters пишет, что 2% ВВП станут минимальным требованием альянса.