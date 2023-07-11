Война Пятьсот третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 июля читайте здесь.
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Во время проведения спасательной операции на месте разрушенной школы в городе Орехов Запорожской области российские войска нанесли новый авиаудар, сообщило МВД Украины. Никто не пострадал, взрывной волной поврежден полицейский автомобиль.
Ранее власти Украины заявили, что российские войска 9 июля нанесли авиаудар по школе в Орехове, где находился «Пункт несокрушимости». В тот момент в здании раздавали гуманитарную помощь. Погибли семь мирных жителей, ранены 13 человек, заявили украинские власти. В Минобороны РФ утверждают, что в Орехове поражен пункт управления 47-й бригады ВСУ.
Страны НАТО согласовали планы реагирования на случай нападения России
Об этом сообщают Reuters и DPA со ссылкой на свои источники.
В планах, которые еще должны быть утверждены на саммите НАТО в Вильнюсе, подробно описаны способы быстрого наращивания присутствия войск на земле и защиты от возможных атак в море, воздухе, киберпространстве и космосе.
Кроме того, в рамках этих планов странам — участницам альянса будут даны рекомендации относительно модернизации войск и улучшения логистики. Также члены НАТО должны будут увеличить свои траты на оборону — Reuters пишет, что 2% ВВП станут минимальным требованием альянса.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Николаеве. Кроме того, российские войска нанесли 48 авиационных ударов и совершили 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть пострадавшие среди мирного населения.
- Российские силы сосредоточили основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои. За сутки состоялось 30 боевых столкновений.
- Вооруженные силы Украины отбили атаки российских сил на бахмутском направлении в районе Григорьевки Донецкой области, на авдеевском направлении — в районе поселка Северное, на марьинском — в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, на шахтерском — в районе Новомихайловки.
- ВСУ продолжают вести наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
- Авиация ВСУ за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, три района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Парламент Турции может ратифицировать вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели, сообщает CNNTürk.
Швеция подала заявку на вступление в НАТО летом 2022 года вместе с Финляндией. Страны приняли решение присоединиться к альянсу на фоне полномасштабного вторжения войск России в Украину. Для вступления в НАТО необходимо, чтобы заявку страны-кандидата одобрили все участники альянса.
В итоге в апреле 2023 года к НАТО присоединилась только Финляндия. Турция противодействовала вступлению Швеции в альянс. 10 июля после переговоров в Вильнюсе Реджеп Эрдоган согласился поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО.
Полиция Украины показала, как выглядят последствия падения обломков российского дрона в Киевской области в ночь на 11 июля. В сообщении сказано, что последствия атаки ликвидировали спасатели Фастовского и Обуховского районов. В МВД говорили, что обломки дрона повредили постройки в частном домовладении в одном из населенных пунктов области.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во время открытия Общественного форума НАТО в Вильнюсе, что Украина стала ближе к Североатлантическому альянсу, поэтому это нужно отразить в документах НАТО.
Столтенберг заявил, что союзники по НАТО должны договориться отменить План действий по членству (ПДЧ) для Украины, чтобы она в будущем стала членом альянса. ПДЧ готовят индивидуально для каждого потенциального кандидата в члены альянса.
«Украина прошла долгий путь с тех пор, как в 2008 году мы приняли решение о том, что следующим шагом будет План действий по членству. Украина стала намного ближе к НАТО, поэтому я думаю, что пришло время отразить это в решениях НАТО», — сказал Столтенберг.
Выступая на форуме, генсек НАТО также заявил, что Швеция станет полноценным членом НАТО. «Это хорошо для НАТО и для балтийского региона. это историческое решение, исторический саммит. Это очень важно для балтийского региона», — заявил он.
10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО.
НАТО следует обустроить постоянные базы у российской границы, заявил The Times президент Литвы Гитанас Науседа
Создание таких баз запрещает акт об отношениях и сотрудничестве НАТО с Россией, подписанный в 1997 году.
Но Науседа считает, что это соглашение «мертво», поскольку Россия предпринимает шаги по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси.
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Президент США Джо Байден 12 июля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
Ранее об этой встрече со ссылкой на источники сообщило Politico, при этом отмечалось, что переговоры еще не согласованы. По данным издания, Байден в ходе переговоров намерен попытаться убедить Зеленского, что устранение ряда бюрократических препятствий и значительные гарантии безопасности от США и некоторых союзников по НАТО — это максимум, который Киев может получить на саммите в Вильнюсе.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
Два беспилотника ударили по зданию в одном из портов Одесской области, сообщили в оперативном командовании Сухопутных войск ВСУ «Юг». Из-за падения обломков загорелись два портовых терминала, один из них для зерна. Пожар потушен, пострадавших нет. Всего на юге Украины сбили 22 дрона.
Российские войска в ночь на 11 июля запустили по территории Украины 28 дронов-камикадзе «Шахед-136», сообщило командование Воздушных сил ВСУ. 26 беспилотников сбили. В Киеве и Киевской области сбили все дроны, нацеленные на столицу Украины. В Киевской области обломки одного из дронов повредили частное домовладение.
Здравствуйте. Начинается 503-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем рассказывать о ходе боевых действий в Украине и событиях в остальном мире, связанных с войной.