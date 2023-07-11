Шойгу: российские войска будут применять кассетные боеприпасы в ответ на их поставку Украине

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские войска будут использовать в качестве ответной меры на поставки их Украине. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам Шойгу, Россия «воздерживалась и воздерживается» от применения кассетных боеприпасов во время войны в Украине, так как понимает, «какую угрозу несут такие боеприпасы для мирного населения».

«В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские Вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ», — сказал глава Минобороны РФ.

Он добавил, что у России на вооружении есть кассетные боеприпасы «на все случаи жизни», и они «гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее». По его мнению, поставка Украине таких снарядов приведет к затягиванию войны.

«Весь мир уже видел, что они подтвердили передачу кассетных боеприпасов. Оправдывают это по-разному. Говорят, что с учетом того, что обычные боеприпасы 155-го калибра фактически закончились, поэтому сейчас до момента пока развернется их производство, решили прикрыть вот этими кассетными боеприпасами», — заявил Шойгу.

7 июля Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. В него войдут в том числе кассетные боеприпасы. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон откладывал решение о поставках таких боеприпасов Украине, поскольку их применение несет риски для мирного населения. По его словам, ВСУ будут использовать их «на своей территории, минимизируя риски для собственного населения». Он назвал поставку кассетных боеприпасов «промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов».

Правозащитники неоднократно сообщали, что во время войны и российская, и украинская сторона применяли кассетные боеприпасы, что привело к жертвам среди мирного населения.

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