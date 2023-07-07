США передадут Украине кассетные боеприпасы. Более 100 стран мира запрещают их использовать

Обновление. Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. В него войдут усовершенствованные обычные боеприпасы двухцелевого назначения (DPICM) или кассетные боеприпасы.

Вашингтон передаст Украине , сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге с журналистами.

США, отметил Салливан, откладывали решение о поставках таких боеприпасов Украине, поскольку их применение несет риски для мирного населения. ВСУ будут использовать их «на своей территории, минимизируя риски для собственного населения», заявил представитель Белого дома.

«Поставка Украине кассетных боеприпасов станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов», — добавил Салливан.

Кроме того, по словам советника американского президента, Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, что будет применять такие боеприпасы с осторожностью.

При этом Салливан отметил, что с официальным анонсом о том, будет ли новый пакет военной помощи включать кассетные боеприпасы, выступит Пентагон.

Ранее о том, что США собираются объявить о поставках Украине кассетных боеприпасов, со ссылкой на источники сообщали американские СМИ, в том числе The New York Times. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что поставки Киеву кассетных боеприпасов снизят боеспособность и моральный дух российских военных.

В начале марта Reuters писал, что украинские власти попросили у США кассетные боеприпасы, содержимое которых Киев хочет использовать для атак беспилотников на российские силы. По данным агентства, войска Украины собираются сбрасывать с дронов не бомбу целиком, а лишь ее суббоеприпасы.

Правозащитники неоднократно сообщали, что во время войны и российская, и украинская сторона применяли кассетные боеприпасы, что привело к жертвам среди мирного населения.