The New York Times: США планируют объявить о поставках Украине кассетных боеприпасов

США собираются объявить о поставках Украине . Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена.

Издание отмечает, что раньше Вашингтон не соглашался отправлять Киеву такие снаряды из-за угрозы для мирного населения.

CBS News со ссылкой на американских чиновников пишет, что США на этой неделе примут решение, одобрять ли поставку Украине кассетных боеприпасов. Вашингтон рассматривает возможность отправить Киеву такие снаряды, так как Украина нуждается в боеприпасах для контрнаступления, которое продвигается «медленнее, чем ожидалось», подчеркивает издание.

6 июля правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что и российские, и украинские силы уже применяли кассетные боеприпасы во время войны, что привело к жертвам среди мирного населения. Правозащитники заявили, что, если США согласятся поставить Украине такие боеприпасы, то это «неизбежно приведет к жертвам среди гражданского населения и подорвет международное осуждение их [кассетных боеприпасов] применения».

В начале марта Reuters писал, что украинские власти попросили у США кассетные боеприпасы, содержимое которых Киев хочет использовать для атак беспилотников на российские силы. По данным агентства, войска Украины собираются сбрасывать с дронов не бомбу целиком, а лишь ее суббоеприпасы. Киев попросил Вашингтон передать кассетные бомбы МК-20, которые обычно сбрасывают с самолетов. Каждая такая бомба раскрывается в воздухе и выпускает более 240 суббоеприпасов.

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