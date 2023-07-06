Война Четыреста девяносто восьмой день. Онлайн «Медузы»

Двух украинцев Юрия Доманчука и Виталия Скакуна приговорили к 23 и 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима соответственно по делу о покушении на «вице-губернатора» аннексированной части Херсонской области Виталия Булюка.

Такое решение, как пишет ТАСС, вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. В ходе прений сторон прокурор просил суд назначить фигурантам дела пожизненное заключение.

Покушение на Булюка совершили в Скадовске 12 декабря 2022 года. Булюк был ранен в результате подрыва автомобиля, водитель погиб. О поимке подозреваемых в покушении объявили в тот же день.