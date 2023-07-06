Война Четыреста девяносто восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 июля смотрите здесь.
Главные новости
- Войска РФ ударили ракетами «Калибр» по Львову. Погибли четыре человека, более 30 ранены.
- Лукашенко утверждает, что в Беларуси нет ни наемников ЧВК Вагнера, ни Пригожина.
- Зеленский заявил, что ВСУ хотели начать наступление «намного раньше», но не получили необходимые оружие и боеприпасы.
- Курс евро на биржевых торгах превысил 100 рублей.
Во Львове объявили двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки на город, сообщил мэр города Андрей Садовый.
По последним данным, при ударе ракетами «Калибр» по Львову погибли четыре человека, 37 человек пострадали, повреждены свыше 30 домов.
Двух украинцев Юрия Доманчука и Виталия Скакуна приговорили к 23 и 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима соответственно по делу о покушении на «вице-губернатора» аннексированной части Херсонской области Виталия Булюка.
Такое решение, как пишет ТАСС, вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. В ходе прений сторон прокурор просил суд назначить фигурантам дела пожизненное заключение.
Покушение на Булюка совершили в Скадовске 12 декабря 2022 года. Булюк был ранен в результате подрыва автомобиля, водитель погиб. О поимке подозреваемых в покушении объявили в тот же день.
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Болгарию. Об этом он сообщил в телеграме:
София. Болгария. Проведу обстоятельные переговоры с премьер-министром Николаем Денковым, встречусь с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками, журналистами. Оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация формулы мира.
Глава Львовской обладминистрации Максим Козицкий заявил, что возле жилого дома во Львове, разрушенного при ракетном ударе, есть убежище, но в момент удара там находились пять человек.
«Рядом с домом, в который попала ракета, есть укрытие. Оно в надлежащем состоянии и на момент тревоги было открыто. Но из всего дома в укрытии находились только пять человек. Очень обидно», — сказал Козицкий.
По последним данным, из-за ракетного удара погибли четыре человека, больше 30 получили ранения.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утверждает, что участники протестов во Франции якобы применяют оружие, которое страны Запада поставили на Украину. Слова Захаровой приводит ТАСС.
«Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках как раз тех самых протестующих и применяется против полиции там, во Франции», — заявила Захарова.
Представитель МИД РФ не привела никаких доказательств в подтверждение своих слов, а также не уточнила тип оружия, который использовали протестующие.
- В июле 2022 года полицейская служба ЕС — Европол — заявила, что преступные группировки, а также беженцы контрабандой вывозят из Украины оружие. Европол упоминал тайники на приграничных территориях, предназначенные для переправки партий оружия. Власти Украины потребовали от Европола доказательств.
- Полиция Финляндии в октябре обнаружила у криминальных группировок штурмовые винтовки, привезенные из Украины.
Львов, 6 июля
По последним данным ДСНС Украины, из-за ракетного удара войск РФ по Львову погибли четыре человека, пострадали 37 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются в трех подъездах разрушенного многоквартирного дома. Мэр Львова Андрей Садовый назвал ракетный удар «одной из самых масштабных атак на гражданскую инфраструктуру» с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.
Лукашенко заявил, что Путин не «такой злопамятный», чтобы «завтра замочить» Пригожина
Во время общения с журналистами в Минске Александр Лукашенко продолжил говорить об основателе ЧВК Вагнера Евгение Пригожине, пишет «Белта».
«Вчера после обеда мы разговаривали с ним (Евгением Пригожиным) по телефону и как раз обсуждали моменты дальнейших действий ЧВК "Вагнер". Он мне сказал одно: „Мы будем работать во благо России и будем выполнять свой долг до конца“. Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра „замочат“… Нет, этого не будет», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что собирается в ближайшее время встретиться с Владимиром Путиным, чтобы в том числе обсудить тему ЧВК Вагнера.
Перед военным судом в Ростове-на-Дону предстанут 18 бойцов батальона «Айдар»
Южный окружной военный суд 7 июля начнет рассматривать самое массовое уголовное дело в отношении 18 участников украинского батальона «Айдар», сообщил ТАСС один из адвокатов обвиняемых Павел Косован.
«В деле 18 фигурантов, им вменяются насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР (ч. 4 ст. 34, ст. 323 УК ДНР) и участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 234 УК ДНР). Позднее в ходе судебного заседания они будут переквалифицированы на статьи УК РФ. Все обвиняемые будут принимать участие в процессе очно», — сообщил адвокат.
Как отмечает ТАСС, ранее российские суды рассматривали дела отдельных участников «Айдара», но массовое дело рассматривается в РФ впервые.
- «Айдар» создан в 2014 году как добровольческий батальон теробороны. «Айдар» участвовал в боях на юго-востоке Украины против пророссийских сепаратистов. Международные правозащитные организации указывали, что участники батальона занимались незаконными задержаниями и похищали людей. Российские государственные СМИ называют батальон «националистическим». В 2015 году батальон «Айдар» был расформирован, а затем воссоздан как 24-й отдельный штурмовой батальон Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
- В России батальон «Айдар» объявлен «экстремистской» организацией и запрещен.
Полиция начала пропускать верующих на территорию Киево-Печерской Лавры в 11 утра, сообщает УНИАН.
Посольство России в Германии «убедительно рекомендовало» гражданам РФ воздержаться от ввоза в ФРГ автомобилей с российскими номерами из-за участившихся случаев конфискации.
«Посольству стало известно о случаях изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан их автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, временно ввезенных в ФРГ для использования в личных целях или транзита», — говорится в сообщении дипмиссии в фейсбуке.
Из-за санкций таможня ФРГ расценивает въезд на личном автомобиле из России на территорию Германии как основание для ареста транспортного средства.
Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси нет наемников ЧВК Вагнера — как и Евгения Пригожина
«Насколько я на сегодняшнее утро информирован, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях. В постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление», — сказал Лукашенко на встрече с журналистами (цитата по агентству «Белта»). После мятежа сообщалось, что наемники ушли в лагеря в Луганской области.
Лукашенко отметил, что основатель ЧВК Евгений Пригожин не находится в Беларуси: «Он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал».
Лукашенко добавил, что ЧВК Вагнера может быть размещен в Беларуси при условии, что наемников задействуют «при обороне государства».
«Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно. И их опыт будет востребован», — сказал Лукашенко.
После военного мятежа 23-24 июня основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, как сообщали в Кремле, «уйдет в Беларусь». Об этом он договорился с Александром Лукашенко по итогам переговоров, которые, как считается, привели к завершению мятежа. Часть подразделений ЧВК смогут переместиться в Беларусь вслед за Пригожиным, говорил президент РФ Владимир Путин.
При ракетном ударе по Львову разрушена одна из подстанций, из-за чего у 150 абонентов нет электричества. Об этом, как пишет УНИАН, сообщил глава обладминистрации Максим Козицкий.
Из-за ракетного удара серьезно поврежден многоквартирный жилой дом, где погибли четыре человека. По словам Козицкого, также повреждены более 30 домов (250 квартир), около 50 автомобилей, 10 общежитий, два вуза, дом ребенка и санаторная школа.
Мэр Львова Андрей Садовый говорит, что в результате ракетного удара повреждены 35 домов, а 60 помещений «получили серьезные поражения».
Поисково-спасательная операция продолжается.
В Беларуси демонтируют три лагеря, где проходили обучение российские мобилизованные
В начале июля начался демонтаж трех палаточных лагерей для обучения российских военных, оборудованных на военных полигонах в Беларуси. Об этом пишет белорусская служба «Радио Свобода» на основе анализа спутниковых снимков Planet Labs, сделанных Planet Labs.
Речь идет о полигонах: «Лепельский» в Витебской области, «Репища» под Осиповичами и «Обуз-Лесновский» под Барановичами.
Эксперты, опрошенные изданием, выдвинули несколько версий того, почему лагеря на этих полигонах решили ликвидировать. В частности, они связали это решение с появлением в Беларуси наемников ЧВК Вагнера.
Курс евро на биржевых торгах стоит выше 101 рубля впервые с 29 марта 2022 года. Курс доллара на Мосбирже превысил 93 рубля впервые с 28 марта 2022 года.
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью The Times, что угроза теракта на Запорожской АЭС уменьшилась.
«Мы предпринимаем определенные действия в этой области, как публичные, так и непубличные. И я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы потихоньку снижается», — сказал Буданов.
В последние недели власти Украины неоднократно говорили, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС. Представители России в ответ обвиняли Украину в подготовке диверсии на АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил 4 июля, что на энергоблоках станции появились «предметы, похожие на взрывчатку».
Воздушные силы ВСУ сообщают, что в Днепропетровской области есть угроза применения баллистического оружия. На востоке Украины объявлена воздушная тревога.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что контрнаступление ВСУ замедлилось из-за укрепления российской обороны, и он хотел бы, чтобы западные поставки оружия позволили Украине начать наступление «гораздо раньше».
Я благодарен США как лидерам нашей поддержки, но я сказал им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и для этого нам нужно все оружие и материальные средства. Почему? Просто потому, что если мы начнем позже, то все будет идти медленнее. <…>
Я хотел, чтобы наше контрнаступление началось намного раньше, потому что все понимали, что если контрнаступление начнется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем врагу время и возможность установить больше мин и подготовить свои оборонительные линии.
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Следственный комитет РФ сообщил, что совместно с ФСБ выявил в Тюменской области «сторонника радикальных взглядов», который по заданию Украины якобы готовил теракт.
По версии следствия, житель Тюмени, разделяющий «идеологию запрещенного террористического украинского военизированного объединения», собирался взорвать один из объектов ТЭК в Тюменской области. В ночь на 4 июля при задержании в лесу в Исетском районе возле газо-нефтераспределительного узла подозреваемый оказал сопротивление и «был ликвидирован ответным огнем».
В ФСБ, в свою очередь, сообщили, что в Тюменской области «пресечена противоправная деятельность сторонников националистической идеологии».
Ранее о случившемся со ссылкой на источники сообщали российские СМИ.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли удар пятью иранскими дронами-камикадзе «Шахед», два из них уничтожили системы ПВО. Российские войска нанесли 59 авиаударов и совершили 65 обстрелов из РСЗО.
- Российские силы сосредоточили основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, где произошло 38 боевых столкновений.
- На купянском направлении российские силы наступали в районе Новоселовского Луганской области, все атаки отбиты.
- На лиманском российские войска безуспешно пытались вытеснить войска ВСУ с занимаемых позиций в районе Новоегоровки Луганской области.
- На бахмутском направлении войска Украины отбили атаки южнее Берховки и Богдановки Донецкой области. Украинские силы продолжают наступать южнее и севернее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.
- На авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки, на марьинском — в районе Марьинки.
- На запорожском и херсонском направлениях российские силы пытаются не допустить продвижения украинских войск. ВСУ продолжают наступать на мелитопольском и бердянском направлениях.
- Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава ВС РФ. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в то же время поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре пункта управления, один склад боеприпасов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Участникам территориальной обороны Белгородской области раздадут оружие
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 5 июля, что через неделю некоторым участникам отрядов территориальной обороны, расположенным вдоль границы с Украиной, выдадут оружие.
Губернатор отметил, что сейчас в теробороне Белгородской области три тысячи человек, но вскоре в регионе сформируют второй полк — тоже на три тысячи человек.
По последним данным российских экстренных служб, 53 человека погибли и 139 госпитализированы из-за катастрофы на Каховской ГЭС, сообщает ТАСС.
«Найдены тела еще троих погибших», — сказал собеседник агентства в экстренных службах.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что Львов в ночь на 6 июля атаковали десять крылатых ракет «Калибр», семь из них уничтожили.
«Около часа ночи противник нанес удар из акватории Черного моря. С надводных носителей и подводных лодок осуществлены пуски крылатых ракет „Калибр“. Было зафиксировано несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад.
В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил удалось уничтожить только семь из десяти крылатых ракет „Калибр“. К сожалению, есть попадание ракет по гражданским объектам в городе Львов», — заявили в Воздушных силах ВСУ.