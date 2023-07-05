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ВСУ нанесли удар по складу в аннексированной Макеевке
В ДНР утверждают, что повреждены больница и жилые дома
55 секунд
10:40, 5 июля 2023
ВСУ объявили, что вечером 4 июля в результате удара по Макеевке в Донецкой области уничтожен склад российской армии. Администрация аннексированного города, в свою очередь, заявила, что в Макеевке повреждены жилые дома, больница и детские сады, ранены более 40 человек.
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