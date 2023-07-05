ВСУ нанесли удар по складу в аннексированной Макеевке В ДНР утверждают, что повреждены больница и жилые дома

ВСУ объявили, что вечером 4 июля в результате удара по Макеевке в Донецкой области уничтожен склад российской армии. Администрация аннексированного города, в свою очередь, заявила, что в Макеевке повреждены жилые дома, больница и детские сады, ранены более 40 человек.