Война Четыреста девяносто седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 июля смотрите здесь.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил The Financial Times, что сильные российские системы радиоэлектронной борьбы способны подавлять боеприпасы с GPS-наведением, а также реактивные системы залпового огня типа американских HIMARS.
Полицейских Московской области обучат тактике городских боев из-за мятежа Евгения Пригожина, утверждает телеграм-канал Mash.
Также полицейских собираются обучить стрельбе из ручных пулеметов, метанию осколочных гранат и тактической медицине.
Как пишет Mash, женщины-полицейские отнеслись к новой инициативе негативно: «Большинство из них крайне недовольны и при каждой возможности стараются увильнуть от тактических занятий на полигонах».
В Сумской, Полтавской и Донецкой областях Украины объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы Украины сообщили, что зафиксировали вероятные пуски крылатых ракет со стратегического бомбардировщика Ту-160 из акватории Каспийского моря. В воздушных силах прогнозируют, что, «если пуски реальны», то в южных и восточных областях Украины в 10:50 объявят воздушную тревогу.
По последним данным, из-за удара по Макеевке в аннексированной ДНР пострадал 41 человек, сообщил назначенный Россией глава администрации города Владислав Ключаров в эфире телеканала «Россия-24».
В ДНР утверждают, что под обстрел попал больничный городок, в ВСУ говорили, что атаковали российский военный склад.
Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине размышляет о том, что после мятежа Евгения Пригожина два высокопоставленных российских генерала — Сергей Суровикин и Юнус-Бек Евкуров — не появляются на публике.
- После мятежа 23-24 июня на публике перестал появляться генерал Сергей Суровикин — командующий Воздушно-космическими силами России и заместитель командующего российскими войсками в Украине. Кроме того, замминистра обороны РФ генерал Юнус-Бек Евкуров не появился на совещании руководства Минобороны, которое 3 июля транслировали по ТВ.
- Британская военная разведка указывает, что сообщения о задержании Суровикина, появившиеся в российских и западных СМИ, не подтверждены. «Но власти, вероятно, с подозрением отнесутся к его давней связи с группой „Вагнера“, начиная с его службы в Сирии в 2017 году. Аналогичным образом Евкурова сняли на видео, когда он говорил с владельцем „Вагнера“ Евгением Пригожиным во время бесспорного захвата группой Ростова-на-Дону», — сказано в обзоре.
- Минобороны Великобритании отмечает, что на Западе Суровикин известен своей жесткой репутацией, а в армии России — это один из наиболее уважаемых старших офицеров. «Любые официальные санкции против него, скорее всего, вызовут раскол. Подозрение, которое потенциально пало на старших офицеров, подчеркивает, как неудавшийся мятеж Пригожина усугубил существующий разлом в сообществе национальной безопасности России», — считают в британской разведке.
Вице-премьер РФ — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что в каждом высшем учебном заведении России должно быть организовано патриотическое движение.
По словам Трутнева, если проректоры по воспитательной работе в вузах не организовали патриотическое движение, то их нужно снимать с должностей.
Вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину российские власти начали вносить различные изменения в систему образования с целью «воспитания» студентов и школьников.
ФСБ объявила, что задержала на Сахалине «сторонника украинского неонацизма», якобы готовившего теракты
ФСБ России заявила, что задержала в Южно-Сахалинске гражданина РФ, подозреваемого в подготовке терактов на объекте энергосистемы Сахалина и в военкомате, пишет ТАСС.
По версии ФСБ, задержанный россиянин 1980 года рождения «является сторонником украинского неонацизма».
Российские СМИ опубликовали видео задержания подозреваемого.
Первомайский
Российские войска 4 июля обстреляли город Первомайский в Харьковской области, из-за чего ранения получили 43 человека, в том числе 12 детей. Фотограф Александр Магула во время обстрела находился в городе на церемонии прощания с погибшим бойцом «Азова» Олегом Фадеенко. Вот что рассказал фотограф:
Это было редакционное задание, съемка похорон. Однако для меня это было личное, ведь я был знаком с Олегом. На церемонии было очень много людей: побратимы, дети, сотрудники ГСЧС. Мне стало немножко неловко, что такое скопление людей. За 15 минут до взрыва церемонию перенесли на полчаса. Когда мы услышали прилет, началась паника и я увидел маму с дочками, я успел сделать кадр, они пробежали будто просто сквозь меня.
Как заявил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, украинские силы имеют «частичный успех» в районе Клещеевки южнее Бахмута и «закрепляются на достигнутых рубежах». Он утверждает, что российские войска оказывают мощное сопротивление и используют резервы, но несут большие потери.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по городу Первомайский и поселку Белый Колодец Харьковской области. Зафиксировано 47 авиаударов и 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.
- Российские силы сосредоточили основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло 40 боевых столкновений.
- На бахмутском направлении украинские войска успешно отбили атаки ВС РФ возле населенных пунктов Орехово-Васильевка и Богдановка Донецкой области. Украинские силы продолжают вести наступательные действия южнее и севернее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.
- Авиация ВСУ за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, три — по зенитно-ракетным комплексам и один — по пункту управления российских сил. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также склада боеприпасов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Один человек погиб и 36 человек пострадали из-за обстрела Макеевки, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти аннексированной ДНР.
Погиб 62-летний мужчина. Среди пострадавших — двое детей: двухлетняя девочка и семилетний мальчик, утверждает глава ДНР Денис Пушилин.
По версии ВСУ, в Макеевке «вследствие эффективного огневого воздействия подразделений Сил обороны прекратил свое существование очередной склад» российских сил. Что хранилось на этом складе, не уточняется.
В ДНР заявили, что в ходе обстрела повреждены девять учреждений здравоохранения и жилые дома.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил вечером 4 июля, что российские военные установили на крыше нескольких энергоблоков Запорожской атомной электростанции «предметы, похожие на взрывчатку». В то же время советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Вооруженные силы Украины якобы готовятся атаковать ЗАЭС ночью 5 июля.
В 8 утра глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что «на данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме», а «значительных перемещений» живой силы и техники российских сил не зафиксировано. Укргидрометцентр в то же время сообщил, что в Украине не зафиксировано превышения радиационного фона.
Воздушное командование «Восток» Вооруженных сил Украины сообщает, что в ночь на 5 июля подразделениями командования уничтожили три беспилотника «Шахед-136»: по одному в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. О пострадавших или погибших не сообщается.
Власти Курской и Белгородской областей заявили об обстрелах
Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ранним утром 5 июля попал приграничный город Валуйки. Повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей. Жители не пострадали.
Глава Курской области Роман Старовойт, в свою очередь, заявил об обстреле поселка Теткино со стороны Украины. Пострадавших нет. Повреждена школа.
Из-за катастрофы Каховской ГЭС, по последним данных российских экстренных служб, погибли 50 человек, сообщает ТАСС.
«Найдены еще два тела. Число погибших составило 50, еще 137 человек были госпитализированы», — сказал собеседник агентства в экстренных службах.
Из-за катастрофы Каховской ГЭС, расположенная выше Херсона по течению Днепра, были затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки: правый берег контролируют украинские власти, левый — российские войска.
Здравствуйте. Начинается 497-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной.