Война Четыреста девяносто седьмой день. Онлайн «Медузы»

Вице-премьер РФ — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что в каждом высшем учебном заведении России должно быть организовано патриотическое движение.

По словам Трутнева, если проректоры по воспитательной работе в вузах не организовали патриотическое движение, то их нужно снимать с должностей.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину российские власти начали вносить различные изменения в систему образования с целью «воспитания» студентов и школьников.