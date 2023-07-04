В Макеевке произошел взрыв. В ВСУ заявили, что ударили по российскому складу, в аннексированной ДНР заявили об обстреле больницы
Источник: Центр стратегических коммуникаций ВСУ
Вооруженные силы Украины ударили по Макеевке Донецкой области, аннексированной российскими властями, сообщает центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
По его данным, в Макеевке «вследствие эффективного огневого воздействия подразделений Сил обороны прекратил свое существование очередной склад» российских сил. Что хранилось на этом складе, не уточняется.
В экстренных службах аннексированной ДНР сообщили ТАСС, что в Макеевке из-за обстрела получила повреждения больница, есть раненые. Других подтверждений этой информации нет.