Польша решила усилить оборону границы из-за перемещения ЧВК Вагнера в Беларусь

Власти Польши решили усилить обороноспособность восточной границы страны в связи с перемещением в Беларусь, сообщил польский вице-премьер Ярослав Качиньский.

«Мы имеем потенциально новую ситуацию в Беларуси из-за присутствия там группы Вагнера. По данным, которыми мы располагаем на данный момент, можно полагать, что это будет около восьми тысяч бойцов», — сказал вице-премьер.

По словам Качиньского, размещение российских наемников может быть потенциально опасно для Украины, а также, вероятно, угрожать Польше и Литве. «Это может означать новую фазу гибридной войны, гораздо более сложную, чем та, с которой мы сталкивались до сих пор», — добавил он.

Вице-премьер отметил, что решения по усилению обороны на восточной границе Польши будут касаться увеличения как численности личного состава находящихся там военнослужащих, так и количества укреплений. Речь идет и о временных специальных мерах, и о постоянных усилиях по обеспечению безопасности.

После военного мятежа 23-24 июня основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, как сообщали в Кремле, «уйдет в Беларусь». Об этом он договорился с Александром Лукашенко по итогам переговоров, которые, как считается, привели к завершению мятежа. Часть подразделений ЧВК смогут переместиться в Беларусь вслед за Пригожиным, говорил президент РФ Владимир Путин.

На фоне этих сообщений президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает «де-факто переезд» ЧВК Вагнера в Беларусь негативным сигналом для своей страны.

В 2021-2022 годах на фоне миграционного кризиса Польша построила стену на границе с Беларусью. После российского вторжения в Украину польские власти также укрепили границу с Россией: там установили заграждение из трех рядов колючей проволоки, противотанковые ежи и продолжают строительство электронного заграждения.

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