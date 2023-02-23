Польша начала устанавливать противотанковые ежи на границе с Россией и Беларусью

Власти Польши решили установить оборонительные заграждения на границах с Россией и Беларусью. Об этом написал в твиттере министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«Мы начали превентивное расширение мер безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания. Первые укрепления уже возводятся на границе с Калининградской областью», — заявил Блащак.

Он выложил несколько фотографий, на которых показаны металлические и бетонные противотанковые ежи на проезжей части около пунктов пропуска на польско-российской и польско-белорусской границе.

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В 2021 году Польша начала строить стену на границе с Беларусью из-за . О том, что стена построена, было объявлено осенью 2022 года.

Также в феврале 2022-го замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич анонсировал строительство стены на границе с Россией. Глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявлял, что речь идет о заборе, а не о стене.

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