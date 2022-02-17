Польша собралась построить стену на границе с Россией

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Польша планирует построить стену на границе с Россией. Это следует из заявления министра национальной обороны Польши Войцеха Скуркевича, которого процитировало польское информагентство PAP.

«Мы не строим стену на польско-российской границе, мы только объявили об этом», — заявил Скуркевич, отвечая на вопросы журналистов. Он добавил, что планы по строительству стены входят в концепцию развития Пограничной службы Польши.

Польша граничит с Калининградской областью России. Протяженность сухопутного участка границы составляет 203,3 километра.

Глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил РИА Новости, что забор на российско-польской границе уже есть — со стороны России. Со стороны Польши ограждения нет, польская сторона планирует его построить. Речь идет именно о заборе, а не о стене, подчеркнул Лысков.

В январе 2022 года Польша начала строить забор на границе с Беларусью. Его длина составит 186 километров, высота — более пяти метров. Завершить строительство, которое обойдется в 644 миллиона польских злотых (162 миллиона долларов) планируется в июне.

Польша пошла на строительство забора на границе с Беларусью из-за . Аналогичное ограждение решила построить Литва.

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