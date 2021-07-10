Литва потратит 42 миллиона евро на стену на границе с Белоруссией

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Литва намерена выделить 42 миллиона евро на укрепление границы с Белоруссией. Об этом в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland сообщил посол Литвы в Германии Рамунас Мисюлис.

Эти деньги пойдут как на постройку новой стены на границе, о которой было объявлено в начале июля, так и на усовершенствование системы наблюдения.

Дипломат подчеркнул, что приток нелегальных мигрантов из Белоруссии Литва считает «гибридной агрессией» против всего Евросоюза, так как большинство из перебежчиков, по его словам, «хотят не в Литву, а в Германию или Швецию».

О начале строительства нового барьера на границе с Белоруссией на фоне резкого увеличения активности нелегальных мигрантов было объявлено 9 июля. Протяженность стены составит около 30 километров.

В Евросоюзе отказались финансировать строительство стены, однако заявили, что готовы выделить Литве «финансовую помощь для управления границами».

С начала 2021 года в Литву из Белоруссии попали более 1400 нелегальных мигрантов, в основном, из Ближнего Востока и Африки (за весь 2020 год таких случаев было менее ста). В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не будут мешать транзиту нелегалов в Европу.

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