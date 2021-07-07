Литва построит стену на границе с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила о планах построить дополнительный барьер на границе с Беларусью, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов, сообщает Reuters.

«Мы начнем строить дополнительный физический барьер, разделяющий Литву и Беларусь, и это станет явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов», — сказала глава правительства на пресс-конференции. Она отметила, что власти Литвы привлекут армию, чтобы усилить патрулирование границы.

О планах построить стену на границе с Беларусью 17 июня сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Она говорила, что власти «обсуждают» строительство забора. В МВД уточняли, что рассматривают разные варианты — это может быть одна или две стены, с колючей проволокой или сигнализацией.

Протяженность границы между Литвой и Беларусь составляет 678,8 километра. Сейчас стена установлена на 78-километровом участке границы. Еще на примерно 92,5 километра установить стену невозможно, поскольку там граница проходит через водоемы. Таким образом, стену нужно возвести на участке длиной 508 километров.

По оценке МВД Литвы, стоимость одного километра стены может составить 30 тысяч евро. «Кроме того, вдоль забора надо интегрировать видеокамеры, датчики и так далее. Их установка на один километр границы обойдется в 130 тысяч евро», — говорили в ведомстве.

В начале июля Литва объявила режим экстремальной ситуации и усилила охрану границы из-за наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси. С начала 2021 года в Литву через белорусскую территорию попали более 1400 мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока и Африки. Власти Литвы утверждают, что мигрантов специально направляют из Беларуси в сторону литовской границы.

В Литве живут многие сторонники и лидеры белорусской оппозиции, которые уехали из Беларуси после выборов президента в 2020 году и последовавших за этим массовыми протестами и репрессиями. В Литве среди прочего живет соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская.

В мае Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет мешать транзиту нелегальных мигрантов и наркотиков в Европу, объяснив это тем, что европейские страны «развязали гибридную войну» против Беларуси.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег