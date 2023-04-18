Польша начала строить «самое современное» заграждение на границе с Россией

На границе Польши с Калининградской областью России началось строительство электронного заграждения, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

«Это будет очень современное заграждение, такое же, как на границе с Беларусью: множество дневных и ночных камер, датчики движения. У нас будет полный мониторинг всего, что происходит на границе с Россией», — заявил министр.

Всего на 199-километровом сухопутном участке польско-российской границы будут установлены три тысячи камер, сообщили в пограничной службе Польши. Первые земельные работы начались 18 апреля у погранпункта «Безледы». Строительство собираются завершить менее чем за полгода, к 30 сентября.

Строительные работы проводит компания Telbud, с которой погранслужба заключила контракт в декабре. Стоимость работ оценили в 373 миллиона злотых (почти 81 миллион евро).

О планах построить стену на границе с Россией власти Польши объявили в феврале 2022 года, незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину. Как пишет РИА Новости, польские военные уже построили на границе с Россией заграждение из трех рядов колючей проволоки. Также Польша установила на границе противотанковые ежи.

Власти Польши ранее построили стену на границе с Беларусью. Строительство начали в 2021 году на фоне миграционного кризиса и завершили к октябрю 2022 года. На польско-белорусской границе электронное заграждение пока установили частично — на четырех участках из планируемых 11.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в марте, что Польша до конца года получит системы залпового огня HIMARS и разместит их на границе с Калининградской областью.