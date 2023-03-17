Польша разместит системы залпового огня HIMARS на границе с Калининградской областью

16-я механизированная дивизия Польши, расположенная недалеко от границы с Калининградской областью, до конца года получит на вооружение американские реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщает Portal Samorządowy со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака.

Министр напомнил, что РЗСО HIMARS власти Польши заказали еще в 2019 году, а всего в рамках этой заявки США намерены поставить Польше 500 таких систем.

Помимо этого, Блащак сообщил, что 16-я механизированная дивизия уже была усилена корейскими танками К2 Black Panther и самоходными артиллерийскими установками К9 Thunder. Portal Samorządowy уточняет, что первые машины прибыли в страну в декабре 2022 года.

«16-я механизированная дивизия с каждой неделей становится все сильнее благодаря силе ее бойцов и техники. Поскольку [Владимир] Путин решил восстановить и нападает на своих соседей, то наша задача, задача польских властей — укрепить польские вооруженные силы таким образом, чтобы Путин не посмел напасть на Польшу», — цитирует слова министра Portal Samorządowy.

Вооруженные силы Украины активно используют американские РЗСО HIMARS в войне против России. В начале сентября 2022 года глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил эффективность, с которой украинские военные применяют эти системы.

В первые месяцы после того, как США начали поставлять HIMARS украинской армии, российское Минобороны регулярно отчитывалось об уничтожении этих систем. Военное руководство Украины называло подобные сообщения «фейками».

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