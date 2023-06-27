Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает «де-факто переезд» в Беларусь негативным сигналом для Польши, сообщает Polsat.

«Мы видим, что происходит на востоке. Там продолжается де-факто переезд в Беларусь российских войск, группы „Вагнера“ с ее руководителем Евгением Пригожиным. Это очень негативные сигналы для нас, которые мы хотим представить нашим союзникам», — сказал Дуда журналистам перед вылетом в Гаагу.

Президент Польши проведет в Гааге консультации перед саммитом НАТО в Вильнюсе, намеченном на 11-12 июля. По словам Дуды, он изложит на встрече с союзниками темы, касающиеся укрепления безопасности Польши и стран Балтии.

«Оборонительные планы должны быть более эффективными — быстрее реагировать, быстрее передислоцировать батальонные группы, которые размещены в нашей части Европы. Это те цели, которых мы хотим достичь», — сказал Дуда.

По итогам мятежа ЧВК Вагнера основатель группы Евгений Пригожин договорился, что наемники, решившие остаться в ЧВК, смогут «уйти в Беларусь». Александр Лукашенко сообщил 27 июня, что Евгений Пригожин находится в Беларуси. По словам Лукашенко, белорусские власти помогут разместить ЧВК Вагнера в стране, но не будут строить лагеря для наемников. Также в Беларуси не будет пунктов по набору в ЧВК Вагнера.

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