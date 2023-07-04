Война Четыреста девяносто шестой день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 3 июля читайте здесь.
Главные новости:
- Три человека погибли, еще 21 пострадал в результате обстрела Сум 3 июля. В городе объявлен траур.
- Войска России усовершенствовали тактику — они используют мины, дроны-камикадзе, артиллерию и вертолеты, чтобы замедлить наступление ВСУ, сообщает Минобороны Великобритании.
- На подлете к Москве сбиты беспилотники. По данным Минобороны РФ, четыре дрона были уничтожены в Новой Москве, еще один — в Подмосковье. Аэропорт Внуково временно не принимал рейсы.
В телеграм-канале Григория Лепса опубликовали видео с благодарностью российского военнослужащего за выплаченный миллион рублей.
В ролике военный в маске с позывным Веном демонстрирует пачку денег и говорит, что получил их от Лепса за немецкий танк Leopard, уничтоженный в ходе боев в Украине.
«Я ответил за свои слова», — подписал видео певец, поддержавший российское вторжение в Украину.
В июне Лепс поддержал инициативу основателя группы «Земляне» Владимира Киселева учредить денежную премию за уничтожение танков Leopard на войне в Украине.
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до четырех километров, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. По его данным, время ожидания — два часа.
В то же время региональное управление МЧС сообщило, что протяженность пробки перед Крымским мостом сократилась до восьми километров. В очереди стоят более полутора тысячи автомобилей.
Автомобили стоят в пробке у Крымского моста со стороны Краснодарского края четвертый день подряд из-за обязательного досмотра машин. Накануне очередь растянулась на 13 километров.
Минобороны Великобритании: войска РФ используют мины, дроны-камикадзе, артиллерию и вертолеты, чтобы замедлить наступление ВСУ
В последние недели российские войска, пытающиеся остановить наступление ВСУ на юге, усовершенствовали тактику, пишет британская военная разведка в ежедневном обзоре войны в Украине.
Войска РФ, указывают составители обзора, очень интенсивно применяют противотанковые мины. Замедлив с помощью минных полей темпы продвижения украинских сил, российские военные пытаются нанести удары по бронетехнике ВСУ с помощью беспилотников-камикадзе, ударных вертолетов и артиллерии.
Авторы обзора признают, что такая тактика позволила России «добиться определенных успехов» на ранних этапах контрнаступления ВСУ. Однако, указывают в Минобороны Великобритании, ключевые недостатки — в первую очередь, нехватка боеприпасов для артиллерии и чрезмерно растянутые силы — по-прежнему не устранены.
Обсуждение того, сколько российские власти потратили на ЧВК Вагнера, основатель которой Евгений Пригожин поднял военный мятеж 23-24 июня, продолжается уже несколько дней.
Так, 27 июня президент России Владимир Путин впервые признал, что российские власти «полностью» финансировали деятельность ЧВК. По его словам, в общей сложности с мая 2022-го по май 2023 года наемники и структуры Пригожина получили из бюджета более 276 миллиардов рублей.
2 июля российский пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что ЧВК и структуры Пригожина получили от государства более 1,7 триллиона рублей. Он не уточнил, о каком периоде времени идет речь. По словам телеведущего, он получил информацию об этом «из своих источников».
Теперь источник «Ведомостей», близкий к Минобороны РФ, уточняет, что Киселев сообщил данные о финансировании ЧВК за девять лет — с 2014-го по 2023 год.
Эти 1,7 триллиона рублей — большая сумма, превосходящая номинально ежегодные среднегодовые (за 2014–2020 годы) расходы Минобороны на перевооружение. Данная статья расходов является самой крупной в бюджете военного ведомства, отмечает собеседник «Ведомостей», близкий к Минобороны. 1,7 триллиона рублей по номиналу также почти вдвое превышает расходы на денежное содержание военнослужащих в 2021 году.
График обучения украинских летчиков на истребителях F-16 сдвигается, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.
Министр был уверен в том, что Украина получит истребители «в первые месяцы следующего года», при условии, что обучение украинских пилотов на F-16 должно было начаться в июне. По его словам, одна из стран — союзниц обещала начать обучение в июне, но ошиблась в расчетах.
В июне тренировки не начались. Это означает, что график начинает сдвигаться… Мы сейчас работаем со всеми причастными сторонами, со всеми странами, которые участвуют в авиационной коалиции, чтобы максимально ускорить этот процесс.
Вопрос передачи Украине истребителей F-16 обсуждался в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на немецкой базе Рамштайн в июне, напоминает «Украинская правда». Тогда союзники договорились, что до июля утвердят программу обучения украинских пилотов, инженеров и техников на истребителях F-16, а сами учения будут проходить в одной из европейских стран.
Власти Белгородской области начнут предлагать жителям Шебекино, которые находятся в пунктах временного размещения, в течение двух недель вернуться в свои дома.
Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, это касается только тех жителей, чьи квартиры и дома не пострадали в результате обстрелов.
Губернатор также сообщил, что уволил своего заместителя Константина Полежаева за невыполнение обязанностей, в том числе «за некачественную организацию работ» по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.
Приграничные населенные пункты Белгородской области подвергаются обстрелам с начала российского вторжения в Украину. В конце мая — начале июня обстрелы города Шебекино и окрестных сел участились, жители были вынуждены были покинуть свои дома.
Два мирных жителя погибли при обстреле Херсона, сообщает прокуратура Херсонской области. По данным следствия, около 6:00 российские войска обстреляли город из артиллерии.
Информация о пострадавших уточняется. В результате обстрела повреждены жилые дома. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Три человека погибли, еще 21 получил ранения в результате удара беспилотников по городу Сумы, сообщил мэр Александр Лисенко.
Беспилотники атаковали Сумы, в том числе центр города, 3 июля. Один из них попал в пятиэтажный жилой дом, сообщал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Владимир Зеленский говорил, что в результате удара также пострадало здание СБУ.
4 июля в Сумах объявлен днем траура.
На подлете к Москве сбиты беспилотники. Аэропорт Внуково временно не принимал рейсы
Власти Москвы объявили об отраженной атаке беспилотников на город. По словам мэра Сергея Собянина, «была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области».
«Все обнаруженные БПЛА ликвидированы», — цитирует РИА Новости заявление Собянина. Пострадавших и разрушений нет.
Аэропорт Внуково из-за атаки беспилотников временно приостанавливал прием рейсов — самолеты перенаправляли в другие аэропорты. С 08:00 работа Внуково возобновлена в обычном режиме.
Источники РИА Новости в экстренных службах сообщили, что в Новой Москве были сбиты четыре дрона. ТАСС сообщает о трех сбитых беспилотниках, но один из них — в Калужской области. Baza пишет, что беспилотник также атаковал военную часть в подмосковной Кубинке.
В Минобороны РФ заявили, что четыре беспилотника были сбиты силами ПВО на территории Новой Москвы. Еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Подмосковья. В ведомстве назвали случившееся «террористической атакой киевского режима».
Здравствуйте. Начинается 496-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной.