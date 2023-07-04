Война Четыреста девяносто шестой день

В телеграм-канале Григория Лепса опубликовали видео с благодарностью российского военнослужащего за выплаченный миллион рублей.

В ролике военный в маске с позывным Веном демонстрирует пачку денег и говорит, что получил их от Лепса за немецкий танк Leopard, уничтоженный в ходе боев в Украине.

«Я ответил за свои слова», — подписал видео певец, поддержавший российское вторжение в Украину.

В июне Лепс поддержал инициативу основателя группы «Земляне» Владимира Киселева учредить денежную премию за уничтожение танков Leopard на войне в Украине.