У Крымского моста со стороны Кубани третий день стоят автомобили. Очередь на обязательный досмотр растянулась на 13 километров

Длина дорожной пробки у Крымского моста со стороны Темрюкского района Краснодарского края утром 3 июля составила около 13 километров, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

На месте дежурят врачи и спасатели МЧС. Волонтеры разносят людям воду, за сутки они раздали пять тонн воды. На подъезде к мосту установили биотуалеты.

Большая очередь на въезд на Крымский мост возникла 1 июля, к вечеру того дня она растянулась на семь километров, а время ожидания досмотра составляло пять часов, говорили в министерстве транспорта аннексированного Крыма. Днем 2 июля пробка начала увеличиваться и с тех пор, согласно официальным сообщениям, ее длина не была меньше шести километров.

В Росавтодоре, объясняя появление многокилометровой пробки, говорили, что из-за отпусков выросло число тех, кто хочет въехать на мост на автомобилях, и соответственно время досмотра багажа.

На Крымском мосту в октябре 2022 года произошел взрыв, из-за чего обрушились два автомобильных пролета, а, по официальным данным, четыре человека погибли. Власти РФ заявили, что взрыв организовала украинская военная разведка, в Киеве это отрицают. После взрыва на Крымскому мосту разрешили ездить только автобусам и легковым автомобилям, весь транспорт подлежит обязательному досмотру. Грузовики не пускают на Крымский мост по соображениям безопасности, для них предусмотрена паромная переправа.