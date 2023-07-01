У Крымского моста со стороны Кубани образовалась многокилометровая пробка. При въезде досматривают все автомобили

На въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края возникла очередь, сообщил министр транспорта аннексированного Крыма Николай Лукашенко.

По его словам, к девяти утра 1 июля очередь растянулась на пять километров, а время ожидания досмотра составляет более двух часов. По данным сервиса «Яндекс. Карты» на 11:40, дорожная пробка превысила шесть километров. Очевидцы заявили телеграм-каналу «Осторожно, новости», что время ожидания на въезд составляет больше пяти часов.

Крымский министр сообщил, что на линии досмотра на мосту направили дополнительных сотрудников, контроль за их работой усилили.

29 июня Николай Лукашенко говорил, что из-за дождей возникла очередь на мосту со стороны Крыма, тогда пробка растянулась на четыре километра.

На Крымском мосту в октябре 2022 года произошел , в организации которого Россия обвинила спецслужбы Украины (Киев это отрицает). После взрыва проезд по Крымскому мосту разрешили только автобусам и легковым автомобилям. Весь транспорт подлежит досмотру.