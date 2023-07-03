Умерла украинская писательница Виктория Амелина. Она была тяжело ранена при ракетном ударе по Краматорску

Украинская писательница Виктория Амелина умерла в возрасте 37 лет после того, как была ранена при ракетном ударе по Краматорску в конце июня. Об этом сообщает украинский , в котором состояла писательница.

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Виктория Амелина умерла 1 июля в больнице в Днепре. ПЕН-клуб сообщил о ее смерти после того, как об этом узнали все близкие писательницы. Прощание с Амелиной пройдет во Львове и Киеве.

Амелина получила тяжелые ранения при российском ракетном ударе по пиццерии в центре Краматорска 27 июня. Амелина находилась в заведении вместе с журналистами и писателями из Колумбии.

По последним данным, из-за ракетного удара по Краматорску погибли 13 человек. Ранее украинские власти сообщали, что погибли 12 человек и 60 человек пострадали.

Виктория Амелина писала книги для детей и взрослых, ее дебютный роман «Синдром ноября, или Homo Compatiens» вышел в 2014 году. Произведения Амелиной входили в шорт-листы национальных литературных премий и были переведены на польский, чешский, немецкий, голландский, английский, испанский языки. С 2022 года Амелина работала в правозащитной организации Truth Hounds, где документировала военные преступления российских войск.

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