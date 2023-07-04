Зеленский заявил, что на энергоблоках Запорожской АЭС появились «предметы, похожие на взрывчатку»

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что российские военные установили на крыше нескольких энергоблоков Запорожской атомной электростанции «предметы, похожие на взрывчатку». Об этом он заявил в видеообращении по итогам 4 июля.

«Возможно [российские силы пошли на это], чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-то другой сценарий. Но в любом случае мир видит — и не может не видеть! — что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является именно Россия, и никто другой», — заявил Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном предупредил его, что российские войска готовят «опасные провокации» на Запорожской АЭС.

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил ТАСС, что Вооруженные силы Украины якобы собираются атаковать ЗАЭС ночью 5 июля, сбросив на станцию боеприпасы с радиоактивными отходами. Никаких подтверждений этой информации нет.

Министерство здравоохранения Украины на фоне этих сообщений выпустило рекомендации на случай взрыва на электростанции. В рекомендациях жителей «зоны потенциальной радиационной аварии» призывают быть готовыми к эвакуации.

В МАГАТЭ эту информацию не комментировали, в новой сводке агентства о ситуации на ЗАЭС ничего не говорится о возможном взрыве.

Владимир Зеленский в последние недели неоднократно заявлял, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС. По его словам, теракт предусматривает выброс радиации. Президент Украины сообщил, что предупредил об этом партнеров в разных странах.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, украинские сотрудники ЗАЭС получили рекомендации эвакуироваться со станции до 5 июля.

Россия контролирует Запорожскую АЭС с первых дней полномасштабного вторжения в Украину.

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