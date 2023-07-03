Война Четыреста девяносто пятый день. Онлайн «Медузы»

RostovGazeta: в Ростове-на-Дону 17-летнего подростка приговорили к шести годам воспитательной колонии по делу о подготовке к поджогу военкомата

Такое решение вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, пишет RostovGazeta со ссылкой на источник в суде.

По версии следствия, подросток, находясь в Краснодаре, «стал сторонником экстремистской организации и решил совершить теракт». В 2022 году он приехал в Ростов-на-Дону и решил поджечь военкомат. Для этого он, как утверждает следствие, подготовил 13 бутылок с зажигательной смесью.

Совершить поджог подросток не смог, так как был задержан, пишет RostovGazeta.

На суде молодой человек признал вину, но, по данным издания, отказался давать показания.