Война Четыреста девяносто пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 2 июля читайте здесь, фотографии предыдущего дня войны смотрите тут.
Главные новости:
- «Нам нужна ваша поддержка. Скоро вы увидите наши следующие победы на фронте». Пригожин записал первое аудиообращение после «ухода» в Беларусь.
- «Провокация не повлияла на действия группировок войск». Шойгу прокомментировал мятеж Пригожина.
- Российский дрон нанес удар по пятиэтажному дому в Сумах. Погиб один человек.
- Минобороны Украины сообщило, что за неделю ВСУ освободили 37 квадратных километров территорий.
- В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в новой волне мобилизации после ухода ЧВК Вагнера из зоны боевых действий.
- FT: Евросоюз может подключить к SWIFT дочернюю компанию Россельхозбанка, чтобы Россия продлила зерновую сделку.
- ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу аннексированного Крыма Сергея Аксенова.
- На психолога Людмилу Петрановскую написали донос о «дискредитации» армии и «иностранном финансировании».
- Умерла украинская писательница Виктория Амелина. Она была тяжело ранена при ракетном ударе по Краматорску.
В Курской области под обстрел попало село Троицкое. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, местные жители не пострадали, в здании сельской школы выбило окна.
Издание «Сирена» опубликовало фотографии, сделанные, как утверждается, на месте строительства лагеря для наемников ЧВК Вагнера в Могилевской области Беларуси.
RostovGazeta: в Ростове-на-Дону 17-летнего подростка приговорили к шести годам воспитательной колонии по делу о подготовке к поджогу военкомата
Такое решение вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, пишет RostovGazeta со ссылкой на источник в суде.
По версии следствия, подросток, находясь в Краснодаре, «стал сторонником экстремистской организации и решил совершить теракт». В 2022 году он приехал в Ростов-на-Дону и решил поджечь военкомат. Для этого он, как утверждает следствие, подготовил 13 бутылок с зажигательной смесью.
Совершить поджог подросток не смог, так как был задержан, пишет RostovGazeta.
На суде молодой человек признал вину, но, по данным издания, отказался давать показания.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе сработала система ПВО, которая сбила беспилотник над селом Борки.
Российские войска днем 3 июля обстреляли одно из сел Станиславской общины в Херсонской общине. Трое местных жителей получили ранения, двоих из них госпитализированы, сообщает Херсонская областная прокуратура.
Связанный с ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone опубликовал новое аудио Евгения Пригожина. Вот что он говорит:
«Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это.
Я хочу, чтобы вы понимали — наш „Марш справедливости“ был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось. В ближайшее время, я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте. Спасибо, ребята!»
В телеграм-канале пресс-службы Пригожина эта запись не публиковалась.
Тульский областной суд ужесточил наказание Алексею Москалеву, осужденному по делу о «дискредитации» армии, запретив ему в течение двух лет администрировать интернет-ресурсы, передает «Медиазона».
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В последнем слове Алексей Москалев зачитал письмо от дочери и попросил приговорить его к высшей мере наказания.
«И как можно быстрее привести его [приговор] в исполнение, потому что каждый день мое сердце обливается кровью», — цитирует Москалева «Медиазона».
В свою очередь прокурор не стал просить суд увеличить срок заключения Москалеву (суд первой инстанции приговорил его к двум годам колонии), но потребовал запретить ему «администрировать» интернет-сайты или соцсети на три года.
Адвокат: дочь Алексея Москалева, осужденного по делу о «дискредитации» армии, «жива-здорова»
Адвокат Владимир Билиенко перед заседанием по делу Алексея Москалева в Тульском областном суде рассказал «Медиазоне», что поддерживает связь с дочерью подзащитного Машей.
По его словам, Маша хотела приехать на суд к отцу, но находится в другом регионе, а самостоятельно приехать не может. «То, что Маша просила ему передать, я передавал. Остальное — адвокатская тайна», — сказал адвокат, отвечая на вопрос, как устроено общение Москалева с дочерью.
Алексей Москалев — отец Маши Москалевой, шестиклассницы, нарисовавшей в апреле 2022 года на уроке антивоенный рисунок. 28 марта суд в Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии. Самого Москалева на заседании не было, на суде объявили, что он сбежал из-под домашнего ареста. 7 апреля Москалева задержали в Беларуси.
3 июля суд рассматривает апелляцию Москалева на приговор.
Прокуратура Сумской области сообщила, в результате атаки дронов-камикадзе «Шахед» 3 июля повреждены административное здание и два многоквартирных жилых дома. По данным на 13:00, один человек погиб, 16 получили ранения.
Последствия попадания беспилотника в жилой дом в Сумах
Поселок Кушугум, Запорожская область
Видео удара беспилотника по жилому дому в Сумах. По данным главы офиса президента Украины Андрея Ермака, один человек погиб.
Осторожно, на видео есть мат.
Два жилых дома загорелись в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Многие считают, что мятеж Пригожина показал слабость путинского режима. Если это так, как российской оппозиции им воспользоваться?
С начала мятежа Евгения Пригожина оппозиционный политик Михаил Ходорковский заявляет, что это событие ударило по режиму Владимира Путина и может стоить ему власти.
По мнению Ходорковского, восстание главы ЧВК Вагнера также продемонстрировало, что эффективнее всего нынешней власти в России могут противостоять революционно настроенные люди — в том числе вооруженные. Во время мятежа Евгения Пригожина политик призывал россиян поддержать вооруженное сопротивление Кремлю.
На то, что «на защиту Путина никто не встал», также обратил внимание Алексей Навальный.
Мятеж главы ЧВК Вагнера действительно высветил слабые места путинизма? Какие именно? И могут ли этим воспользоваться оппозиционные силы?
Обсуждаем в подкасте «Что случилось» с политологами Алексеем Гилевым и Михаилом Турченко.
Губернатор: в Воронежской области во время мятежа ЧВК Вагнера пострадали четыре человека
Среди пострадавших — ребенок. Пострадавшие получили «легкий вред здоровью». Им выплатят по 100 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Кроме того, повреждения получили более 20 жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили.
В украинском городе Сумы погиб один человек в результате российского удара беспилотником по жилому пятиэтажному дому. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
РИА Новости публикует видео совещания в Минобороны, на котором Сергей Шойгу комментирует мятеж Пригожина. Фамилии основателя ЧВК Вагнера и название самой компании он не произносит, комментарий по поводу мятежа длится 40 секунд.
Дмитрий Киселев сказал РИА Новости, что получил информацию о финансировании ЧВК Вагнера «из своих источников». Что это за источники, он не рассказал.
Шойгу впервые прокомментировал мятеж Пригожина
«Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи», — приводит слова министра обороны России РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление Дмитрия Киселева о том, что ЧВК Вагнера получила от государства более 858 миллиардов рублей.
«Нужно обращаться к Киселеву и авторам программы», — сказал Песков.
СК России: в розыск объявлен украинский бизнесмен Евгений Черняк, обвиняемый в финансировании ВСУ, задержаны его доверенные лица
Евгений Черняк — владелец холдинга Global Spirits, производящего алкогольные напитки (например, водку под брендом «Хортица»).
По версии российского СК, с февраля по апрель 2022 года Черняк и «иные лица» вступили в сговор и перечислили Вооруженным силам Украины более 500 миллионов рублей «для осуществления террористической деятельности на территории РФ». СК утверждает, что в июне 2023 года Черняк купил и отправил украинским военнослужащим товары, «предназначенные для ведения боевых действий». Возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма.
В сообщении ведомства говорится, что в ходе расследования установлена причастность «к инкриминируемому Черняку деянию» двух его доверенных лиц. Одному из них предъявлено обвинение в даче взятки, другому — в посредничестве во взятке, они задержаны.
СК также отчитался о проведении более 10 обысков в Москве, Подмосковье и других регионах.
«В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о наложении ареста на доли организаций, входящих в холдинг, бенефициаром которого является Черняк», — заявили в ведомстве.