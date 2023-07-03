Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал мятеж, организованный основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, и заявил, что произошедшее не повлияло на войска. Слова Шойгу приводит РИА Новости.

«Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи», — сказал Шойгу.

Евгений Пригожин поднял мятеж 23 июня, объявив «марш справедливости» на Москву. Основатель ЧВК Вагнера требовал отставки министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Пригожин остановил мятеж после переговоров с Александром Лукашенко, после чего наемники вернулись в Луганскую область Украины.

Пока продолжался мятеж, Сергей Шойгу в публичном пространстве не появлялся и происходящее не комментировал. Только 26 июня Минобороны РФ распространило видео, где, как утверждается, Шойгу посещает «передовой пункт управления» российских войск. После мятежа, по данным Bloomberg, в отношении ближайших соратников Шойгу провели проверки.

После мятежа, по данным российских и западных СМИ, в России задержали заместителя командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине генерала Сергея Суровикина, близкого к Пригожину. По другим данным, его допросили и отпустили. Официально это не подтверждено.

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