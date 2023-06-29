Gavriil Grigorov / Sputnik / AFP / Scanpix / LETA

Заместителя командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине генерала Сергея Суровикина задержали в рамках «зачистки» сторонников основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, которую Кремль устроил после наемников, утверждают источники Financial Times. Издание отмечает, что пока неясно, был ли Суровикин обвинен в причастности к восстанию или его задержали для допроса.

Президент РФ Владимир Путин стремится навести порядок и восстановить контроль над службами безопасности после мятежа — по сути, первой попытки государственного переворота в России за последние 30 лет, также заявили источники Financial Times. Именно с этим они связали отсутствие Суровикина, которого, по их словам, никто не видел с тех пор, как утром 24 июня генерал записал обращение к бойцам ЧВК Вагнера, призвав их «остановиться» и не принимать участия в мятеже.

Накануне на исчезновение Суровикина также обратили внимание другие СМИ и российские «военкоры». В частности, один из крупнейших провоенных телеграм-каналов «Рыбарь» отметил, что генерала «не видно с субботы». «О том, где находится „Генерал Армагеддон“, доподлинно неизвестно, бытует версия, что он на допросах», — писал автор телеграм-канала.

«Военкор» Владимир Романов заявил, что Суровикина «забрали в „Лефортово“». Причем, по его данным, это якобы произошло еще 25 июня — на следующий день после мятежа. Об аресте генерала вечером 28 июня со ссылкой на источники, близкие к Минобороны РФ, также сообщало The Moscow Times. «Видимо, он [Суровикин] выбрал сторону [Пригожина во время мятежа], и его за яйца хватанули», — заявил один из собеседников издания.

В свою очередь, бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов утверждает, что Суровикин «не находится в „Лефортово“», но уже три дня ни генерал, ни его охрана не выходят на связь. При этом, по данным журналиста, заместитель Суровикина генерал-полковник Андрей Юдин был уволен. Накануне Юдин в ответ на слухи о том, что его вместе с начальником отправили в СИЗО, заявил, что находится дома, в отпуске.

Провоенный телеграм-канал «МИГ России» вечером 28 июня, комментируя слухи о Суровикине, писал: «Идут следственные действия. Они предусматривают в том числе и меры пресечения. Разные». На следующий день авторы канала сообщили, что Суровикин «сегодня был на совещании в Ростове». Источники журналиста Дмитрия Колезева информацию об этом не подтвердили. «Это может быть вбросом, чтобы погасить недовольство в войсках. Командиры задают вопросы о том, где их командующий», — написал Колезев.

По словам источника журналиста (что это за источник, Колезев не уточнил), министр обороны РФ якобы «боится возвращения Суровикина». «Оправдываясь перед Путиным, он обвинил Суровикина в измене. Но арестовать Суровикина опасаются, так как офицеры за него», — рассказал собеседник журналиста.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что люди из окружения Суровикина «начали выходить на связь». «Можно понять, что были некие профилактические мероприятия со стороны соответствующих органов. Но до арестов, видимо, не дойдет», — заявил источник канала.

Два источника, близких к Генштабу и ФСБ, рассказали «Важным историям», что Суровикина допрашивали, но затем отпустили. О допросе также пишет агентство Bloomberg. По его данным, военная прокуратура допрашивала генерала в течение нескольких дней о его связях с Пригожиным. Источник агентства утверждает, что Суровикин ограничен в передвижениях, но он не арестован.

Baza опубликовала беседу, как утверждается, с дочерью Суровикина Вероникой. Она заявила, что с отцом «ничего не произошло» и он находится на рабочем месте. По ее словам, генерал «никогда каждый день в СМИ не появлялся и заявлений не делал».

«Военкор» Борис Рожин тоже заявил, что Суровикин продолжает выполнять задачи в «руководстве ». Он напомнил, что заявления об аресте генерала подпадают «под закон о фейках о ВС РФ и дискредитации участников СВО».

Американские издания со ссылкой на данные разведслужб стран Запада сообщали, что Суровикин знал о планах Пригожина устроить мятеж. По информации The Wall Street Journal, основатель ЧВК рассказал о готовящемся восстании высокопоставленным офицерам армии, в том числе Суровикину. Передал ли генерал эти сведения ФСБ, неясно.

Источники The New York Times также заявляли, что, по мнению спецслужб США, Суровикин заранее знал о готовящемся мятеже, а другие генералы могли поддерживать действия Пригожина. Собеседники газеты допускали, что союз Пригожина и Суровикина объясняет, почему основатель ЧВК Вагнера все еще жив. По их мнению, генерала могут отстранить от должности, если появятся веские доказательства, что он был вовлечен в подготовку мятежа.

По данным Financial Times, российские власти оказывают на Суровикина давление из-за дружеских отношений с Пригожиным, а не из-за подозрения в том, что он причастен к восстанию вагнеровцев. Издание называет генерала «связующим звеном» между Минобороны РФ и Пригожиным, чьи наемники воевали на востоке Украины. В свою очередь основатель ЧВК, критикуя руководство российской армии, поддерживал хорошие отношения с Суровикиным, отмечает газета.

Суровикин и другие дружественные ЧВК генералы, такие как Михаил Мизинцев, «бегали как идиоты, пытаясь убедить [Пригожина] остановиться». «Теперь с ними обращаются как с предателями», — рассказал один из источников FT. При этом чиновники США, на которых ссылается издание, не уверены, что он сделал что-то, чтобы поддержать мятеж.

Политолог Татьяна Становая полагает, что победителем из ситуации с мятежом вышел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, которому, судя по всему, удалось убедить Путина передать ЧВК под управление ведомства. «Какой бы ни была реальная роль Суровикина, у Шойгу может возникнуть соблазн изобразить его заговорщиком. Сочувствующих очень легко превратить в заговорщиков», — сказала Становая FT.

В Кремле накануне назвали сообщения западных СМИ о Суровикине «спекуляциями» и «пересудами». 29 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопросы журналистов о судьбе генерала в Минобороны РФ. В российском военном ведомстве сообщения об исчезновении Суровикина, его аресте или задержании не комментировали.