Журналисты спросили Пескова, где находится Суровикин и что с ним происходит (по слухам, он арестован). Песков посоветовал спрашивать об этом у Минобороны

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, что происходит с заместителем командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергеем Суровикиным. Представитель Кремля посоветовал журналистам обращаться в Минобороны РФ, сообщает радио «Маяк».

Журналисты попросили Пескова «прояснить» ситуацию с генералом Суровикиным, слухи об аресте которого появились 28 июня.

«Нет, к сожалению, нет [не могу прояснить]. Я рекомендую вам обращаться в министерство обороны, это прерогатива министерства», — сказал Песков.

На уточняющий вопрос, где сейчас находится Суровикин и подтверждаются ли сведения о его аресте, Песков сказал: «Здесь мне нечего добавить к тому, что я уже сказал по этой теме».

У пресс-секретаря президента также спросили, продолжает ли Владимир Путин доверять Суровикину.

«Здесь речь идет о том, что он [Путин] верховный главнокомандующий, и он работает с министром обороны, с начальником Генштаба. Что касается уже структурных подразделений внутри министерства, это я прошу вас обращаться к министерству», — ответил Песков.

Информация об аресте Суровикина появилась 28 июня в российских телеграм-каналах. Об этом, в частности, сообщил «военкор» Владимир Романов. Издание The Moscow Times со ссылкой на два источника, близких к Минобороны, также писало, что Суровикин арестован.

Во время мятежа Евгения Пригожина Суровикин записал видеообращение к наемникам ЧВК Вагнера, призвав их «остановиться» и вернуться в пункты постоянной дислокации. Ролик был опубликован в телеграм-канале «военкора» Андрея Руденко в ночь на 24 июня. The New York Times писала, что, по мнению американской разведки, Суровикин заранее знал, что Пригожин готовит мятеж.

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