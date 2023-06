Минобороны РФ / Reuters / Scanpix / LETA

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин планировал во время мятежа взять в плен министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведслужб стран Запада. Согласно этой информации, высокопоставленных военных собирались захватить во время их визита в Ростов-на-Дону, но ФСБ узнала о готовящемся плане за два дня до намеченной даты — и Пригожину пришлось «импровизировать».

Западные спецслужбы узнали о готовящемся мятеже, проанализировав перехваченные сообщения и спутниковые снимки, утверждает источник WSJ. При подготовке к мятежу планировалось накопить много боеприпасов, топлива и техники, в том числе танки, бронемашины и системы ПВО. По мнению западных чиновников, первоначальный план Пригожина имел хорошие шансы на успех, но из-за утечки информации ему пришлось начать мятеж раньше срока. Бойцы ЧВК с легкостью захватили крупный военный узел Ростов, из-за чего западная разведка допустила, что в заговоре участвовали некоторые командиры регулярных войск РФ.

Источники WSJ утверждают, что Пригожин рассказал о готовящемся мятеже высокопоставленным офицерам армии, в том числе генералу Сергею Суровикину, командующему Воздушно-космическими силами РФ, но передал ли генерал эти сведения ФСБ, неясно. Источники The New York Times также заявили, что, по мнению спецслужб США, Суровикин заранее знал о готовящемся мятеже, а другие генералы могли поддерживать действия Пригожина.

Источники NYT допустили, что союз Пригожина и Суровикина объясняет, почему основатель ЧВК Вагнера все еще жив. По их мнению, Суровикина могут отстранить от должности, если появятся веские доказательства, что он был вовлечен в подготовку мятежа. В Кремле назвали сообщения западных СМИ о Суровикине «спекуляциями» и «пересудами».

Разведка США получила информацию о планах Пригожина в середине июня, но точных данных, что и когда он собирается делать, у США не было, утверждают источники The Washington Post. Уже 21 июня американская разведка сообщила высокопоставленным военным и представителям Белого дома о готовящемся мятеже, писала газета The New York Times.

По данным телеканала CNN, американская разведка собрала подробную информацию о мятеже, в том числе о том, где и как собирались наступать наемники, но спецслужбы не знали, когда начнется восстание. Белый дом поделился секретной информацией только с Великобританией, а в самих США об этом знали лишь самые высокопоставленные политики, утверждает CNN. Источник телеканала сообщил, что после начала мятежа западные союзники связались с властями Украины и призвали их «не раскачивать лодку» и не наносить удары по объектам внутри России.

Читайте также

Разведка США знала о мятеже — значит, она его и организовала. Российские силовики знали о мятеже (но ничего не сделали) — значит, они отлично сработали Оцените логику Виктора Золотова

Читайте также

Разведка США знала о мятеже — значит, она его и организовала. Российские силовики знали о мятеже (но ничего не сделали) — значит, они отлично сработали Оцените логику Виктора Золотова