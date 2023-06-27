Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые публично прокомментировал мятеж Евгения Пригожина — спустя три дня после того, как он начался. Он похвалил собственное ведомство за действия во время мятежа (хотя как Росгвардия противостояла вагнеровцам, неизвестно), а также заявил, что российские силовики заранее знали о готовящемся выступлении ЧВК Вагнера (никаких подтверждений этой информации нет). При этом Золотов обвинил в мятеже американцев — обосновав это тем, что они, , тоже обладали информцией о готовящемся восстании.

Логика рассуждений Виктора Золотова выглядит невероятно. Смотрите сами.

Западные спецслужбы

До мятежа

↓

Спецслужбы Запада знали о планах Пригожина.

Золотов: «Они о нем знали <…> за несколько недель до его [мятежа] начала».

что потом

↓

Запад никак не вмешался в происходящее.

что из этого следует

↓

Запад — организатор мятежа.

Золотов: «Это говорит о том, что все было инспирировано Западом. Там все было организовано. Не исключаю, что там были [задействованы] работники спецслужб Запада».

Российские силовики

До мятежа

↓

У российских силовиков тоже заранее была информация о мятеже.

Золотов: «Из стана Пригожина были информационные вбросы. Они узконаправленные были — о том, что готовится мятеж и произойдет в период с 22 по 25 число».

что потом

↓

Российские силовики никак не вмешивались в происходящее. Более того, ЧВК заняла Ростов-на-Дону, а потом колонна наемников, практически не встретив сопротивления, прошла сотни километров по территории России. Информации о том, что силовики пытались помешать мятежу до его начала, тоже нет.

что из этого следует

↓

Российские силовики — молодцы, все правильно сделали.

Золотов: «Весь личный состав Росгвардии, весь силовой блок великолепно работали, четко, слаженно и грамотно, взаимодействовали с органами ФСБ, МВД, МЧС. Была слаженная четкая работа».