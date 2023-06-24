«Пока не поздно, нужно остановить колонны и подчиниться воле президента». Генерал Суровикин призвал бойцов ЧВК Вагнера «решить вопросы мирным путем»

Генерал Сергей Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК Вагнера, призвав их «остановиться» и не принимать участие в мятеже, объявленном основателем группировки Евгением Пригожиным. Оно было опубликовано в телеграм-канале «военкора» Андрея Руденко.

Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. <…> Пока не поздно, нужно подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации. Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации.

Как отметил Суровикин, «все проблемы» можно решить только мирным путем «под руководством верховного главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации».

Также к бойцам ЧВК Вагнера обратился первый замначальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Он заявил, что действия наемников — это государственный переворот, и назвал их «ударом в спину стране и президенту». «Только президент вправе назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь покуситься на его власть», — сказал он.

Судя по видео Суровикина и Алексеева, они были записаны в одном и том же месте.

Сергей Суровикин командовал группировкой российских войск в Украине с начала октября по начало января. Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин положительно отзывался о его деятельности.