Financial Times: генерал Суровикин задержан. По информации Bloomberg, его несколько дней допрашивали о связях с Пригожиным

Заместитель командующего объединенной группировкой российских войск в Украине генерал Сергей Суровикин был задержан. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Как отмечает издание, остается неясным, связано ли это с обвинением Суровикина в участие в мятеже Евгения Пригожина или генерала задерживали для допроса.

Обновление. Bloomberg со ссылкой на источник пишет, что военная прокуратура в течение нескольких дней допрашивала Суровикина о его связях с Евгением Пригожиным. По словам собеседника агентства, генерал ограничен в передвижениях, но он не арестован. Два источника «Важных историй», близкие к Генштабу и ФСБ, не подтверждают арест Суровикина. Они рассказали, что генерала допрашивали, а затем отпустили.

Телеграм-канал Baza утверждает, что поговорил с дочерью Суровикина Вероникой. Она заявила, что генерала не задерживали и с ним все в порядке. «С ним ничего не произошло, он на рабочем месте находится», — говорит она.

Financial Times ранее писала, что Суровикин оказался под давлением не из-за того, что его подозревают в предательстве, а из-за его дружеских отношений с Евгением Пригожиным. Собеседники издания отметили, что генерала никто не видел с тех пор, как он записал обращение к Пригожину во время мятежа.

Информация об аресте Суровикина появилась 28 июня в российских телеграм-каналах. Связанный с Минобороны РФ телеграм-канал «Рыбарь» писал, что «Суровикина не видно с субботы» и что «бытует версия, что он на допросах». The Moscow Times со ссылкой на два источника, близких к Минобороны, и «военкор» Владимир Романов писали, что Суровикин арестован.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, что происходит, посоветовав журналистам обращаться в Минобороны.

Во время мятежа Евгения Пригожина Суровикин записал видеообращение к наемникам ЧВК Вагнера, призвав их «остановиться» и вернуться в пункты постоянной дислокации. По мнению американской разведки, Суровикин заранее знал, что Пригожин готовит мятеж.

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