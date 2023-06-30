Bloomberg: в окружении Шойгу проходили проверки после мятежа Пригожина

В отношении ближайших соратников министра обороны России Сергея Шойгу проводились проверки после мятежа основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Кто именно проводил проверки, кого они коснулись и в чем заключались, в публикации не уточняется. Bloomberg отмечает, что никаких публичных подтверждений о проведении проверок не было.

Российские власти информацию Bloomberg о проверках в окружении Шойгу не комментировали.

Агентство также пишет, что западные чиновники не ожидают перестановок, которые поставили бы под угрозу позиции Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова. Как подчеркивает Bloomberg, Путин «особенно неохотно отстраняет давних сторонников под давлением».

29 июня Financial Times со ссылкой на источники писала, что заместителя командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине генерала Сергея Суровикина задержали в рамках «зачистки» сторонников Евгения Пригожина. В тот же день Bloomberg писал, что что военная прокуратура в течение нескольких дней допрашивала Суровикина о его связях с основателем ЧВК Вагнера. По словам собеседника агентства, генерал ограничен в передвижениях, но он не арестован. Источники «Важных историй», близкие к Генштабу, не подтверждали арест Суровикина. Они рассказали, что генерала допрашивали, но затем отпустили.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, что происходит с Суровикиным, посоветовав журналистам обращаться в Минобороны.

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