Медведев: в военном мятеже, вероятно, участвуют иностранные специалисты

Зампред Совбеза РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что высокий уровень подготовки мятежа ЧВК Вагнера свидетельствует о вероятном участии в нем «иностранных специалистов» — помимо людей, прошедших службу в элитных частях российских вооруженных сил. Об этом сообщает РИА Новости.

Из каких стран могли быть эти специалисты, в сообщении РИА Новости не уточняется.

«Очевидно, что это хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой — захват власти в стране», — сказал Медведев.

Бывший президент РФ отметил, что госпереворот в крупнейшей ядерной державе поставит мир «на грань уничтожения».

«В истории человечества еще не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов. Такой кризис очевидно не ограничится рамками одной страны. <…> Мы не позволим событиям пойти по такому сценарию. Как бы этого ни хотелось свихнувшимся преступникам и их поклонникам», — цитирует его РИА Новости.