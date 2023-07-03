Обновление. По последним данным областной администрации, из-за удара четырех дронов «Шахед-136» по центру города Сумы погиб один человек, 16 человек пострадали. Повреждены два многоквартирных дома и административное здание.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что российский дрон ударил по жилому пятиэтажному дому в Сумах. «В результате российского удара БПЛА в пятиэтажном жилом доме погиб один человек», — написал Ермак в телеграме.

Украинские паблики опубликовали видео, на котором, как утверждается, показан момента удара российского беспилотника в Сумах. Автор видео в нецензурной форме сообщил, что по дому ударил дрон «Шахед».

Внимание. На опубликованной ниже записи присутствует мат.

После удара беспилотника в доме произошел пожар. Также пострадали расположенные рядом автомобили, сообщил телеканал «Суспильне», опубликовавший фото и видео с последствиями удара. Данные о пострадавших и погибших уточняется, сообщил замглавы Сум Станислав Поляков.

Атака дронов на Сумы Meduza

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