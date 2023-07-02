Война Четыреста девяносто четвертый день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 июля читайте здесь.
Власти норвежского города Му-и-Рана обсуждают идею о разрыве побратимских отношений с Петрозаводском, пишет NRK. Поводом для дискуссии стало решение мэра столицы Карелии Владимира Любарского вступить в чеченский батальон «Ахмат», бойцы которого принимают участие в российском вторжении в Украину. Об этом он объявил в середине июня.
Как отмечает издание, осенью 2022 года несколько норвежских городов расторгли соглашения о сотрудничестве с российскими городами. Однако в Му-и-Рана решили приостановить договор о дружбе с Петрозаводском в надежде на сотрудничество в будущем.
Теперь после объявления Любарского чиновники, активисты, политики и правозащитники города высказываются за прекращение побратимских отношений, которые были установлены в 1992 году. «Это то, с чем мы в Рана не должны ассоциироваться», — отметил представитель муниципального совета в Ране Альф Хельге Струмфорс.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- В течение суток российские военные нанесли один ракетный и 27 авиационных ударов, совершили около 80 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- На лиманском, бахмутском и марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 46 боевых столкновений.
- Войска РФ безуспешно наступали южнее Дибровы, в районах Невского, Богдановки, Авдеевки, Марьинки и Макаровки.
- Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, два удара по зенитно-ракетным комплексам и еще один по пункту управления россиян.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 27 артиллерийских установок на огневых позициях, установку противовоздушной обороны, две станции РЭБ и еще один важный объект противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Автомобильная пробка, которая возникла на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края, к утру 2 июля растянулась более чем на шесть километров. Как сообщили в минтрансе аннексированного Крыма, время ожидания проезда составляет порядка трех часов.
13-летний подросток был ранен в результате ночного обстрела Херсонской области, сообщил руководитель пресс-офиса военной администрации региона Александр Толоконников.
Ребенок пострадал при обстреле села Милове Бериславского района в ночь на 2 июля. Подростка госпитализировали, угрозы его жизни нет.
Ночью беспилотники атаковали Киев. В Киевской области в результате падения обломков ранен мирный житель
В ночь на 2 июля российские войска атаковали Киев беспилотниками «Шахед-136/131», сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергея Попко.
По его словам, силы ПВО обнаружили и уничтожили все беспилотники. Это первая атака беспилотников в Киеве за последние 12 дней, утверждает Попко.
Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в двух районах области повреждены три частных дома. В одном из них произошел пожар. Его потушили. По словам Кравченко, пострадал житель одного из домов, он получил ранение ноги.
Командование Воздушных сил ВСУ отчитались, что в ночь на 2 июля российские войска запустили по Украине восемь дронов-камикадзе и три крылатые ракеты «Калибр». Все они были уничтожены.
Здравствуйте. Начинается 494-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.