Война Четыреста девяносто четвертый день

Власти норвежского города Му-и-Рана обсуждают идею о разрыве побратимских отношений с Петрозаводском, пишет NRK. Поводом для дискуссии стало решение мэра столицы Карелии Владимира Любарского вступить в чеченский батальон «Ахмат», бойцы которого принимают участие в российском вторжении в Украину. Об этом он объявил в середине июня.

Как отмечает издание, осенью 2022 года несколько норвежских городов расторгли соглашения о сотрудничестве с российскими городами. Однако в Му-и-Рана решили приостановить договор о дружбе с Петрозаводском в надежде на сотрудничество в будущем.

Теперь после объявления Любарского чиновники, активисты, политики и правозащитники города высказываются за прекращение побратимских отношений, которые были установлены в 1992 году. «Это то, с чем мы в Рана не должны ассоциироваться», — отметил представитель муниципального совета в Ране Альф Хельге Струмфорс.