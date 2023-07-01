C бизнес-центра в Петербурге убрали вывеску «ЧВК Вагнер Центр W»

С фасада бизнес-центра «Морская столица» на Зольной улице в Петербурге сняли вывеску «ЧВК Вагнер Центр W», сообщила «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

Как уточнил очевидец изданию «Ротонда», вывеску также убрали с центрального входа в здание, а внутри со стекол и дверей снимают наклейки.

Бизнес-центр «Морская столица» на Зольной улице открылся в ноябре 2022 года. Из-за вывески возникла путаница, как называется центр. В управляющей компании говорили, что «ЧВК Вагнер Центр» — один из арендаторов бизнес-центра, а вывески на фасаде и центральном входе установили, поскольку «они занимают достаточно большую площадь».

В пресс-службе «ЧВК Вагнер Центра» сообщили «Ротонде», что, несмотря на снятые вывески, центр «все-таки продолжает работать». Днем ранее, 30 июня, в центр вернули оборудование, изъятое после обысков, проведенных из-за мятежа Евгения Пригожина.

Обновление. Вывеску со здания сняли из-за переезда, утверждают в «ЧВК Вагнер Центре». «Главной причиной снятия стал переезд основной части „ЧВК Вагнер Центра“ на производственные площади для улучшения взаимодействия с производственными подразделениями Центра. „ЧВК Вагнер Центр“ продолжит работать на благо нашей страны, но уже в новом формате и на других площадках», — сообщается в телеграм-канале центра.

По данным «Медузы», Евгений Пригожин объявил 30 июня руководителям медиагруппы «Патриот», в которую входили многие издания, включая РИА ФАН, что холдинг «уходит из публичного поля». «Ротонда» сообщила, что Пригожин также распустил созданную им «фабрику троллей». Проект «Осторожно, новости» утверждает, что также уволены тысячи сотрудников предприятий холдинга Пригожина «Конкорд» (другие источники это не подтверждали).

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