В Краснодарском крае рядом с военным аэродромом произошел взрыв

В Краснодарском крае в районе военного аэродрома Приморско-Ахтарска произошел взрыв. Об этом сообщают 93.ru и телеграм-канал Baza.

На месте взрыва образовалась воронка. Диаметр воронки, по данным Baza, составляет 10 метров. Телеграм-канал пишет, что взрыв произошел в 200 метрах от местного аэродрома. Mash пишет, что, по предварительным данным, речь идет о попытке атаковать склад горюче-смазочных материалов на территории аэродрома. По информации канала, ракету сбила система ПВО.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил инцидент в Приморско-Ахтарском районе. Что там произошло, он не уточнил.

«На постоянной связи с главой муниципалитета. Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены. Сейчас выясняются причины произошедшего», — говорится в его телеграм-канале.