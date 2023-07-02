Российские войска атаковали Киев беспилотниками. Власти города заявили, что силы ПВО сбили все дроны

В ночь на 2 июля российские войска атаковали Киев беспилотниками «Шахед». Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

По словам главы администрации Сергея Попко, силы ПВО обнаружили и уничтожили все беспилотники.

Он добавил, что это первая атака иранскими дронами по Киеву за последние 12 дней.

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в двух районах области повреждены три частных дома. В одном из них произошло возгорание, вскоре его ликвидировали. По словам Кравченко, пострадал житель одного из домов, он получил ранение ноги.

Командование воздушных сил ВСУ позже заявило, что в ночь на 2 июля российские войска выпустили по территории Украины восемь дронов-камикадзе «Шахед» и три крылатые ракеты «Калибр», все они были сбиты силами ПВО.

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